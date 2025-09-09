Росія порушила табу? Що стоїть за ударом "Іскандера" по Кабміну

Агресор поставив під загрозу життя перших осіб держави

Ударом ракети 9М727 "Іскандер-К" по будівлі Кабінету міністрів України Росія порушила негласне правило: не бити по урядових кварталах і т.зв. "центрах ухвалення рішення". І приліт ракети майже по кабінету глави уряду Юлії Свириденко свідчить про те, що агресор не хоче вести мирні переговори.

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він пояснив, чи було це збігом обставин.

За його словами, навіть найбільш високотехнологічна й ешелонована ППО ніколи не дає стовідсоткової гарантії захисту. І кожен засіб протиповітряної оборони має відсоток (0,1-0,2%), коли не може перехопити ту чи іншу ціль.

— Те, що було прорвано цю ППО — нема нічого незвичного. Окрім одного моменту — це був урядовий квартал, це була адміністративна будівля, це був кабінет прем'єр-міністра. Можна було б сказати, що це співпадіння, але ні. В таке співпадіння я не вірю, що точково дрон [чи ракета] влучить саме в кабінет прем'єр-міністра, — наголосив військовий експерт.

На його думку, з боку Російської Федерації це було порушення негласного табу на завдавання ударів по адмінбудівлях і офіційних особах першого рангу.

— Основних лідерів країн, керівників країн, основний пул першого рангу офіційних посадових осіб не чіпають. З якої причини? Причини того, що будь-яка війна завершується перемовинами і підписанням тих чи інших документів, документів про капітуляцію, документів про мир. Оце повинна робити легітимна влада, легітимні персони, — підкреслив оглядач "Інформспротиву".

За його словами, вони потрібні, щоб з ними вести перемовини і щоб вони ставили свої сигнатури там, де потрібно.

— А отже, ми говоримо про те, що Росія таким чином порушила табу про ненанесення ударів та про відсутність загрози для посадових осіб першого рангу, — підсумував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, ексзаступник комадувача авіаційного об'єднання, генерал-лейтенант авіації у відставці Володимир Запорозький у коментарі "Телеграфу" заявив, що це була демонстрація сили. "Тут вже важливий не сам удар, а політичний удар. Показати, що ми можемо вас "дістати", — розповів він.