Королева Нідерландів відвідала українських воїнів у реабілітаційному центрі (фото)

У Нідерландах військові отримують професійну допомогу, яка в Україні доступна не всім

Чимало українських військових, які втратили кінцівки на фронті, отримують професійну допомогу за межами України. Нещодавно королева Нідерландів Максима зустрілася з пораненими українськими воїнами.

Монарх відвідала військовий реабілітаційний центр Аарденбург у Дорні, щоб вселити оптимізм та підтримати українських героїв, які лікуються за межами України. На офіційній сторінці Королівського дому в Instagram йдеться про те, що в Нідерландах проходять реабілітацію поранені українські воїни, які мають складні хвороби, відновлюються після нещасного випадку, операції або інсульту.

В Нідерландах лікуються військові, які мають важкі хвороби

У реабілітаційному центрі вони отримують професійну допомогу, яку в Україні лікарі не можуть надати всім. Максима вислухала історії військових, оцінила методи лікування та догляду, які надає клініка для поранених бійців.

Максима поспілкувалася з військовими та персоналом клініки

Королеві показали дерев'яні та металеві протези, які виділяють пораненим для самостійного підйому та тренування ходьби. Максима також поспілкувалася з персоналом, лікарями та іншими пацієнтами центру.

Додамо, що нещодавно король Нідерландів Віллем-Олександр відвідав навчання українських бійців у тренувальному таборі в Англії.

Тренування українських воїнів

Раніше "Телеграф" писав, що в ЗСУ критична нестача бойових медиків. Недотримання стандартів тактичної медицини призводить до підвищеного ризику в рятувальних місіях на фронті.