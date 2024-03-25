Королева Нідерландів відвідала українських воїнів у реабілітаційному центрі (фото)
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У Нідерландах військові отримують професійну допомогу, яка в Україні доступна не всім
Чимало українських військових, які втратили кінцівки на фронті, отримують професійну допомогу за межами України. Нещодавно королева Нідерландів Максима зустрілася з пораненими українськими воїнами.
Монарх відвідала військовий реабілітаційний центр Аарденбург у Дорні, щоб вселити оптимізм та підтримати українських героїв, які лікуються за межами України. На офіційній сторінці Королівського дому в Instagram йдеться про те, що в Нідерландах проходять реабілітацію поранені українські воїни, які мають складні хвороби, відновлюються після нещасного випадку, операції або інсульту.
У реабілітаційному центрі вони отримують професійну допомогу, яку в Україні лікарі не можуть надати всім. Максима вислухала історії військових, оцінила методи лікування та догляду, які надає клініка для поранених бійців.
Королеві показали дерев'яні та металеві протези, які виділяють пораненим для самостійного підйому та тренування ходьби. Максима також поспілкувалася з персоналом, лікарями та іншими пацієнтами центру.
Додамо, що нещодавно король Нідерландів Віллем-Олександр відвідав навчання українських бійців у тренувальному таборі в Англії.
Раніше "Телеграф" писав, що в ЗСУ критична нестача бойових медиків. Недотримання стандартів тактичної медицини призводить до підвищеного ризику в рятувальних місіях на фронті.