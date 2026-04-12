Путин с красной свечей цинично поздравил россиян с Пасхой: что сказал и как выглядел (видео)

Глава РФ в очередной раз попытался прикрыться религиозной риторикой

Российский лидер Владимир Путина на светлый праздник Пасхи посетил богослужение в Храме Христа Спасителя, где его провел глава РПЦ Патриарх Кирилл. Во время службы не обошлось без цинизма — в руках он держал зажженную свечу цвета крови.

В ходе традиционного выступления он заявил, что "великий праздник Пасхи наполняет сердца миллионов людей искренней радостью, верой во всевозможную силу жизни, торжество любви, добра и справедливости".

Подобные слова, естественно, звучат крайне абсурдно со стороны инициатора кровавой войны против Украины, где теперь постоянные обстрелы и едва ли не каждый день есть жертвы среди мирного населения.

Добавим, что в храмах цвета свечей бывают разные и каждый из них имеет свое значение. Белая свеча обычно ассоциируется с чистотой, светом, воскресением и духовной радостью — тем, что напрямую связано с Пасхой. К

А вот красный цвет — это прежде всего кровь, жертва и мученичество.

Таким образом Путин на светлый праздник Пасхи в очередной раз попытался прикрыться религиозной риторикой, которая резко контрастирует с реальностью войны, которую он продолжает в Украине.

Как выглядел Путин в храме

Путин пришел на службу в темном строгом костюме, белой рубашке и бордовом галстуке. В храме он стоял рядом с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Оба они держали в руках свечи красного цвета.

Владимир Путин и Сергей Собянин в храме на Пасху

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Путин объявил якобы пасхальное перемирие с 11 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявление и подчеркнул, что Киев готов к прекращению огня и сам предлагал это.