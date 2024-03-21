Укр

Украинцам могут разрешить хранить найденное оружие: законопроект прошел первое чтение

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Украинцам могут разрешить хранить найденное оружие: законопроект прошел первое чтение Новость обновлена 21 марта 2024, 01:44

Часть оружия все же предлагают изымать

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, который упрощает порядок получения, хранения и декларации оружия украинцами в военное время. Его положения коснутся и экземпляров, которые были найдены.

Как сообщил заместитель главы МВД Богдан Драпатый, гражданские лица получат правовые гарантии в военный период легально хранить огнестрельное оружие и боеприпасы.

"В настоящее время МВД и Национальная полиция в сотрудничестве с депутатами готовят предложения по улучшению проекта Закона до второго чтения", — сообщил он.

Также замминистра привел основные положения документа:

  • Человек, который нашел оружие или получил его для отпора российской агрессии, должен его зарегистрировать. Сама процедура будет упрощена и станет бесплатной;
  • Если человек нашел боеприпасы или оружие, то он должен проинформировать об этом полицию в течение 24 часов, после этого он либо декларирует их и оставляет у себя, либо сдает;
  • Изымать будут то оружие, которое фигурировало в уголовных преступлениях или имеет признаки изменения маркировки.

Как сообщалось ранее, в Украине предлагают отнести незаконное обращение с оружием к административным правонарушениям. Власти также хотят ввести за это штраф в размере от 850 до 1700 грн.

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#Украина #МВД #Оружие