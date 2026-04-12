Забудьте о метках на туях и колесах: это дешевое аптечное средство отпугнет котов и собак

Нужно купить всего одну баночку масла — этого хватит на целый сезон

Соседский песик обнюхал, поднял заднюю лапу и… отдал честь вашей туе. А от таких регулярных приветствий она вскоре пожелтела и засохла. Знакомо? Подобная проблема — не редкость, и многие просто разводят руками в бессилии. Ведь навредить животному нельзя, а тую жалко. Что же делать? Выход есть и он достаточно прост.

Часто ваши пушистые питомцы могут облюбовать какое-то деревцо либо и вовсе колеса семейного автомобиля, оставляя не только "знойные" запахи, но и весьма непривлекательные потеки. Все это вызывает неприятную досаду, особенно с учетом того, что колеса еще можно помыть, а растения (причем иногда не самые дешевые) часто гибнут.

Выход: купите пихтовое масло!

1 вариант, как использовать пихтовое масло в саду: открыть бутылочку, привязать за горлышко к стволу дерева (внутри туи этого будет не видно), и оставить. На сезон этого хватит. Запах пихты, как выяснилось по собственному опыту, очень эффективно отпугивает пушистых "метунов", стимулируя их искать другие объекты для своих потребностей.

2 вариант: бутылочку пихтового масла смешать с литром воды комнатной температуры и распылить с помощью пульверизатора. Можно на колеса авто, можно на углах-поворотах. где животные зачастую и оставляют свои "ароматические" метки.

Купить пихтовое масло можно в аптеке, супермаркете или онлайн

Поэтому спасти тую от гибели, не причинив вреда котам и собакам, очень даже реально.

