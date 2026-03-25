Как правильно праздновать Пасху. Священник объяснил, что не ошибка и не грех

Что разрешено, что запрещено и как правильно провести праздник

Уже через несколько недель верующие Украины будут праздновать Пасху. В этом году у римо-католиков он на неделю раньше, чем у греко-католиков и православных. Дата Пасхи 2026 — 5 и 12 апреля соответственно.

Священник Православной Церкви Украины, военный капеллан ВСУ о. Тарас Видюк объяснил "Телеграфу", как церкви выбирают дать для Пасхи, что можно, а что нельзя делать на праздник, как его встретить по церковным традициям.

Какая дата празднования Пасхи правильна

Как пояснил священник, метод исчисления даты Пасхи – пасхалия существует в двух вариантах – александрийский и григорианский. Христиане западного обряда пользуются новым, григорианским, православными — александрийским. "Разница между датами Пасхи в восточной и западной традициях обусловлена разницей в датах церковных новых месяцев и разницей между солнечными календарями — 13 дней. Соответственно, католики считают фиксированной датой весеннее равноденствие — 21 марта, а православные сдвигают его на две недели — на 3 апреля. Так что иногда даты празднования могут совпадать. И есть надежда, что в будущем все христиане будут совместно праздновать самый большой праздник в христианской жизни — Воскресение Христово", — говорит Тарас Видюк.

Пасхальная корзина: что там должно быть, а что под запретом

Главное не то, что человек приносит на освящении, подчеркивает священник, а Причастие Святых Тайн Христовых и искренняя молитва к Воскресшему Иисусу. Если же формировать корзину, то нужно класть символические продукты и блюда: паску, яйца (писанки, пасхальные яйца), сыр, масло, молоко, соль, хрен, мясные продукты. У них своя символика. Например, пасха – символ тела Иисуса и полноты жизни, яйца – новой жизни, воскресения, победы жизни над смертью, мясо – жизнь и радость Воскресения.

Не принято освящать крепкий алкоголь, сигареты или другие вредные вещи, ведь это противоречит духовному содержанию праздника. Также неуместно класть деньги или разные бытовые вещи — косметику, украшения, телефоны, ключи, потому что освящение не имеет материальное благополучие или "освящение всего подряд". Сущность освящения заключается в благословении праздничной трапезы после поста и благодарности Богу. о. Тарас Видюк, священник Православной Церкви Украины, военный капеллан ВСУ

Капеллан отметил, что со временем содержимое корзины изменилось — если раньше это были домашние блюда, то сейчас все чаще паски или даже пасхальные яйца покупают в магазине.

Как нужно выглядеть и вести себя на Пасху

"Одежда не должна быть откровенной или слишком яркой, чтобы не отвлекать людей от молитв, — рекомендует священник. — Однако одежда — это не главное! Главное — желание человека прийти в храм в такой важный день, а то, как он одет, не имеет значения". Наличие платка для женщин, выбор юбки или брюки не важен.

Не важна одежда, главное внутреннее состояние человека с которым она приходит в храм. Поэтому не допустить к освящению пасхи никто не может. о. Тарас Видюк, священник Православной Церкви Украины, военный капеллан ВСУ

Что касается детей, то к их поведению относятся с пониманием. Стоять долго и спокойно малыши не всегда могут, более того, если отбыли всю службу ночью.

Когда можно есть паску и обязательно ли поститься

"Телеграф" также искал ответы на те вопросы, которые из года в год волнуют украинцев — когда можно есть паску, обязателен ли пост и что делать, если не удается соблюдать все обряды. Священник объясняет: главное в празднике – не формальности, а внутреннее содержание и вера.

Если человек соблюдал пост, следует дождаться освящения паски и завершения Пасхальной службы, ведь праздничная выпечка содержит продукты, от которых удерживаются во время поста. В то же время жесткого запрета нет. Тем, кто не постился, волноваться не стоит. В Церкви подчеркивают: это не препятствие для участия в празднике. "Пост — это не условие для празднования, а способ духовной подготовки, очищения и самодисциплины. Церковь не отказывает в празднике тем, кто по каким-то причинам не держал пост, ведь Воскресение Христово — дар для всех", — отмечает священник.

Пасха без храма: как праздновать правильно

Если же не удалось посетить ночную службу или освятить корзину в храме — это тоже не считается грехом. Церковь ставит духовное содержание выше внешних обрядов. В таком случае праздновать можно и дома – молиться, читать Евангелие, проводить время с родными. Это актуально и для тех, кто находится за границей или не имеет возможности пойти в храм.

Тем, кто живет за границей, по возможности можно идти на богослужение в храмы Вселенского патриархата или храмы других Поместных Церквей, которые есть в городе, где проживает человек. Тот, кто не может пойти в храм, не означает, что Пасху такому человеку нельзя праздновать. Главное — духовная настройка на праздник Воскресения Христова. о. Тарас Видюк, священник Православной Церкви Украины, военный капеллан ВСУ

"Можно помолиться дома, читать Евангелие и молитвы, благословить пасху можно освященной водой, чтобы почувствовать праздничную атмосферу вместе с семьей. Также можно приобщаться к онлайн-трансляциям Литургии из приходов Православной Церкви Украины, чтобы сохранить духовное единство с Церковью", — рассказывает отец. В исключительных ситуациях, например из-за военных угроз или болезней, допускается даже благословить блюда дома молитвой — но как вынужденный шаг, не заменяющий полноты церковного освящения.

"Просмотр богослужения онлайн не заменяет непосредственного освящения паска. Паска освящается только через чтение особой молитвы и окропление святой водой, поэтому если Вы смотрите богослужение онлайн, следует внимательно слушать молитву священника и, взяв святую воду, которая есть дома (иорданскую, стретенскую), окропить ею паску", — объясняет священник. В то же время — уже освященная паска, даже из магазина, повторного освящения не требует.

Во сколько нужно святить паски

Священник отмечает — лучше всего по возможности быть на ночном богослужении. Однако освящение паски можно совершить и позже. Обычно оно начинается после ночной пасхальной службы. "Наиболее традиционно — прийти сразу после Литургии или утром, но конкретное время не строго обязательно: во многих храмах освящают несколько часов подряд. Также несколько последних лет в связи с ситуацией безопасности во многих храмах освящение пасок проводится накануне Пасхи в субботу, поэтому тоже можно приходить".

Главное — не забыть, что это духовный праздник

По словам священника, Пасха — праздник прежде всего духовный, поэтому его следует проводить в радости, но с достоинством и мерой. Относительно праздничного стола ограничений нет, однако следует избегать крайностей — переедание, злоупотребление алкоголем и тому подобное. Главная проблема – отсутствие сдержанности.

Пасха – это, прежде всего, духовный праздник Воскресения Иисуса Христа, поэтому Церковь призывает проводить его в радости, но с достоинством и мерой. Праздничное общение, семейные встречи и умеренное угощение вполне допустимы. В то же время громкие гулянья, чрезмерное употребление алкоголя, шум и беспорядок не соответствуют духу праздника. Когда человек теряет меру и превращает Пасху только в застолье или развлечения — теряется ее подлинное содержание. о. Тарас Видюк, священник Православной Церкви Украины, военный капеллан ВСУ

Пасха на работе – это грех или нет?

Так же и с работой: в случае необходимости работать в Пасху не запрещено.

Работать в Пасху не грех, если эта работа не связана с сознательным пренебрежением праздника. Церковь рекомендует участвовать в богослужении, молиться, праздновать и проводить время с семьей. Но в современных условиях есть работа, где невозможно не работать, например: военнослужащие не могут не делать свою работу по защите Украины, спасатели тоже не могут не ликвидировать последствия вражеских обстрелов, врачи не могут не лечить раненых или больных людей, поэтому такая работа не считается грехом. о. Тарас Видюк, священник Православной Церкви Украины, военный капеллан ВСУ

Народные традиции: бой яйцами и предрассудки, которые не поддерживает церковь

Яйца еще до христианства символизировали жизнь и возрождение. Христиане увидели в нем символ Воскресения Иисуса Христа. Также, по легенде, Мария Магдалина именно яйцо подарила римскому императору, извещая о Воскресении, а оно чудом стало красным.

Битва яйцами так же давняя традиция. Религиозного смысла у нее нет. Однако есть народные обычаи, которые церковь не одобряет. Прежде всего, это те, которые имеют магическое мышление, а не духовное содержание.

"Считается неправильным воспринимать освященные продукты как "оберег" — когда паску или крашенки хранят "для защиты от зла", лечения или гадания. Освящение — это благословение, а не магическое действие. Также не поддерживаются различные "приметы": кто первый выйдет из храма — тот будет счастливее, или что освященная еда автоматически приносит удачу или богатство. Подобные представления противоречат христианскому пониманию веры, где все зависит не от ритуалов, а от живой связи с Богом. Отдельно стоит упомянуть обычаи, связанные с гаданием, "предсказанием судьбы" или использованием пасхальных атрибутов в магических действиях — это прямо несовместимо с христианством", — перечисляет неодобряемые действия отец Тарас Видюк.

Новые традиции празднования также могут появляться, но главное, чтобы они не противоречили вере и не вытесняли главного содержания праздника Воскресения, а дополняли веру.

Можно ли носить пасхальные яйца на могилы умерших?

Распространена народная традиция, впрочем, не является частью церковного празднования Пасхи. Как объяснил священник — для умерших важнее молитва за души, а не еда или обычаи: "Лучше помолиться, вспомнить умерших с любовью и, по возможности, заказать за них молитву в храме".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что традиция носить пояса и другое пасхальное угощение на могилы умерших связана не только с эхом языческих обычаев. В советское время это был способ отпраздновать Пасху и при этом не привлечь внимания КГБистов.