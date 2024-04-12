Украине передадут лазерное оружие? Глава Минобороны Великобритании сделал заявление

Пока это оружие находится на стадии разработки

Великобритания может отправить Украине прототип лазерного оружия. Сейчас Лондон обговаривает такую возможность. Речь идет о средствах для сбивания дронов и ракет.

Об этом сообщил министр обороны Британии Грант Шаппс во время инспекции лаборатории лазерного вооружения DragonFire. Его цитирует издание The Daily Telegraph.

Министр отметил, что развертывание этого оружия является "наибольшей тратой денег на оборону".

"Что я хочу сделать, так это ускорить процесс, который обычно очень длительный, возможно до 10 лет, до гораздо более коротких временных рамок и развернуть его, потенциально на кораблях и потенциально на суше", — сказал Шаппс.

По словам Шаппса, Великобритания намерена установить DragonFire на вооружение до 2027 года. При этом министр добавил, что Британия также работает над тем, чтобы увидеть, сможет ли она послать прототипы в Украину раньше. Даже если они не будут на 100% усовершенствованы.

Справка

DragonFire — это фактически лазерный луч, способный сбивать беспилотники и ракеты. Оружие невидимое и бесшумное, поскольку длина волны света составляет около одного микрона, который человеческий глаз не может заметить.

Главной особенностью лазерного оружия является его низкая стоимость. Заявлено, что выстрел стоит 10 фунтов.

Великобритания ускорила развертывание лазерного оружия на фоне войны в Украине и конфликта между Израилем и ХАМАС. Ожидается, что лазер сначала будет установлен на кораблях британского флота, а затем системы развернут на суше.

Ранее "Телеграф" писал, что глава украинской разведки Кирилл Буданов сделал новое заявление о войне. Он считает, что никакие чудо-технологии не изменят ситуацию кардинально.