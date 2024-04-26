За Сольского внесли многомиллионный залог, а в НАБУ раскрыли тайны "земельной" схемы

Министру будет необходимо выполнять ряд требований

Суд избрал меру пресечения министру аграрной политики Николая Сольского, которого подозревают в схеме завладения землей на 291 млн. грн, отправив его на два месяца под стражу. За него был внесен залог 75 млн гривен.

Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщает "Суспільне". Отмечается, что ВАКС уменьшил размер залога до 75 млн 700 тыс. грн. Прокуроры просили назначить залог в размере 200 млн. гривен.

Теперь Сольский обязан прибывать по требованию детектива НАБУ, суда или следователя, не общаться со свидетелями по делу, носить электронный браслет и не покидать Киев. Также министру запретили общаться со своим заместителем.

В то же время Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) рассказали, что участники схемы, в которой подозревается Сольский, использовали ветеранов АТО, ставя им жесткие условия. Хотя подозреваемые заявляют, что участки действительно передавались ветеранам, но это не соответствует действительности.

"Участки действительно оформляли на участников АТО, которые имели право на их безвозмездное получение. Однако обязательным условием такого оформления было согласие будущего собственника земли передать ее в аренду/продать агрохолдингу, в интересах которого действовали члены преступной группы", — говорится в сообщении.

В НАБУ также подробно раскрыли, как работали злоумышленники и кто какую из ролей выполнял в этой схеме.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 23 апреля 2024 года НАБУ объявило действующему министру Николаю Сольскому о подозрении в том, что он мог быть участником схемы по незаконному завладению государственной землей стоимостью 291 млн гривен (т.е. более 7 млн долларов.), а также в попытке завладении другим земельным участком на 191 млн гривен (почти 5 млн долларов).

25 апреля Николай Сольский подал в отставку. Впрочем в комментарии "Телеграфу" он сказал, что готов работать дальше, если ему предоставят такую возможность.