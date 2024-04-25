Николай Сольский прокомментировал свое заявление об отставке и очертил условия, при которых может остаться

Министра агрополитики подозревают в незаконном завладении землей

Николай Сольский, министр аграрной политики Украины, после того как подал в отставку, прокомментировал свое решение. Так, по его словам, он готов работать и дальше, если ему дадут такую возможность.

Об этом министр заявил в комментарии "Телеграфу". Заметил, что спокойно относится к любому развитию событий.

"Такое заявление может и должно быть рассмотрено в Раде. Если выражают доверие [не поддержат отставку], буду работать, а если не дадут, не буду. Я отношусь к этому спокойно", — сказал Сольский.

Вместе с тем, источники "Телеграфа" во фракции "Слуга народа" отмечают, что "голоса за отставку будут, потому что Сольский сам написал заявление на увольнение". Написанный министром документ опубликовал в своем Facebook спикер парламента Руслан Стефанчук.

Заявление Николая Сольского

Напомним, Николая Сольского, вместе с его заместителем Маркияном Дмитрасевичем, подозревают в попытке незаконного завладения государственной землей. 23 апреля стало известно о том, что НАБУ вручило подозрение украинскому министру.

По данным ведомства, в результате реализации сделки в 2017-2021 гг. участники схемы завладели 1250 земельными участками общей площадью 2493 га, стоимость которых на момент совершения преступления составила более 291 млн. грн. Сообщники также попытались завладеть 3282 га земли стоимостью около 190 млн грн, однако им помешали детективы НАБУ и прокуроры САП, которые провели обыски и наложили на участки арест. При этом Сольский все обвинения отверг. Об этом он заявил в комментарии "Телеграфу".

Ранее наше издание сообщало о том, что НАБУ объявила в розыск экс-заместителя секретаря СНБО. Его обвиняют в злоупотреблениях при покупке автомобилей для армии.