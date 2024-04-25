Министр агрополитики Украины Сольский подал в отставку: как он это объяснил

Министр заявил, что поддержит любое решение ВРУ касательно его нахождения в должности

Министр аграрной политики Николай Сольский подал в отставку после того, как НАБУ вручило подозрение в попытке незаконного завладения государственной землей. В Верховную Раду поступило соответствующее заявление, которое рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.

Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук, опубликовав фото заявления. Сам министр заявил, что спокойно отнесется к своему увольнению.

"Такое заявление может и должно быть рассмотрено в Раде. Если выкажут доверие [не поддержат отставку], буду работать, а если не дадут, не буду. Я отношусь к этому спокойно", — сказал Сольский в комментарии "Телеграфу".

Напомним, что НАБУ разоблачило действующего министра на завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн гривен. Как позже выяснилось, подозреваемыми оказались министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, а также его заместитель Маркиян Дмитрасевич. После этого появились слухи, что замминистра сбежал из Украины. Однако в министерстве утверждают, что Дмитрасевич находится в заграничной командировке до 28 апреля.

Сам Николай Сольский заявил, что подозрение касается периода 2017-2018 годов, когда он еще занимался адвокатской деятельностью. По его словам, речь идет о споре между госпредприятиями и физическими лицами, которым передали земли на законных основаниях.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Кабмине Украины ожидаются отставки. Нардеп Ярослав Железняк намекнул, кто может лишиться должности.