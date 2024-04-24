Заместитель министра Сольского скрылся из Украины? В Минагро ответили на заявление прокурора

Он подозревается в завладении землей на 291 миллион гривен

Заместитель министра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич, подозреваемый в попытке незаконного завладения государственной землей вместе с министром Николаем Сольским, уехал из Украины 13 апреля и с тех пор не вернулся. Основания, на которых он уехал, не указываются.

Об этом сообщили прокуроры Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) при рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в отношении министра аграрной политики и продовольствия. Заметим, что преступная группа подозревается в завладении землей на 291 млн грн и попытке завладения еще на 190 млн грн.

"Дмитрасевич 13 апреля текущего года покинул территорию Украины и не данный момент находится за ее пределами. Об этом нам стало известно вчера, когда мы прибыли к нему для вручения подозрения. Также в ходе досудебного расследования было установлено, что Дмитрасевич является лицом, которое достаточно длительное время работало с Сольским, выполняет постоянно его указания и фактически он является пособником по данному уголовному производству", — сказала прокурор.

Заметим, по данным НАБУ, в результате реализации сделки в 2017-2021 гг. участники схемы завладели 1250 земельными участками общей площадью 2493 га, стоимость которых на момент совершения преступления составила более 291 млн грн. Они также попытались завладеть 3282 га земли стоимостью около 190 млн грн, однако им помешали детективы НАБУ и прокуроры САП, которые провели обыски и наложили на участки арест.

Напомним, министр аграрной политики Николай Сольский в комментарии "Телеграфу" заявил, что не согласен с обвинениями НАБУ в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.