За Сольського внесли багатомільйонну заставу, а в НАБУ розкрили таємниці "земельної" схеми

Міністру буде необхідно виконувати низку вимог

Суд обрав запобіжний захід міністру аграрної політики Миколи Сольського, якого підозрюють у схемі заволодіння землею на 291 млн грн, відправивши його на два місяці під варту. За нього було внесено заставу 75 млн гривень.

Про це у п’ятницю, 26 квітня, повідомляє "Суспільне". Зазначається, що ВАКС зменшив розмір застави до 75 млн 700 тис. грн. Прокурори просили призначити заставу у розмірі 200 млн гривень.

Тепер Сольський зобов’язаний прибувати на вимогу детектива НАБУ, суду чи слідчого, не спілкуватися зі свідками у справі, носити електронний браслет та не залишати Київ. Також міністру заборонили спілкуватись зі своїм заступником.

Водночас Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розповіли, що учасники схеми, в якій підозрюється Сольський, використовували ветеранів АТО, ставлячи їм жорсткі умови. Хоча підозрювані заявляють, що дільниці дійсно передавалися ветеранам, але це не відповідає дійсності.

"Дільниці дійсно оформляли на учасників АТО, які мали право на їхнє безоплатне отримання. Проте обов’язковою умовою такого оформлення була згода майбутнього власника землі передати її в оренду/продати агрохолдингу, на користь якого діяли члени злочинної групи", — йдеться у повідомленні.

У НАБУ також докладно розкрили, як працювали зловмисники та хто яку з ролей виконував у цій схемі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 23 квітня 2024 року НАБУ оголосило чинному міністру Миколі Сольському про підозру в тому, що він міг бути учасником схеми із незаконного заволодіння державною землею вартістю 291 млн гривень (тобто понад 7 млн доларів), а також у спробі заволодіння іншою земельною ділянкою на 191 млн гривень (майже 5 млн доларів).

25 квітня Микола Сольський подав у відставку. Втім, у коментарі "Телеграфу" він сказав, що готовий працювати далі, якщо йому нададуть таку можливість.