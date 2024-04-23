Министр Сольский опровергает обвинения НАБУ в присвоении земель на 300 млн грн

Пока министру вручено подозрение

Министр аграрной политики Николай Сольский не согласен с обвинениями НАБУ в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.

Об этом он сказал во время встречи с журналистами, передает корреспондент "Телеграфа".

"Я не владел и не пользовался этими землями", — уверяет министр.

Он также отметил, что дело касается периода 2017-2018 гг., когда он являлся адвокатом и не был ни Министром аграрной политики и продовольствия Украины, ни Председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики.

Может ли быть политическое дело против него на фоне слухов о ликвидации Минагро и присоединении его к Министерству экономики, Сольский опровергает. Также он не видит возможное давление на него из-за бизнес-отношений в прошлом с бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом.

По информации источников "Телеграфа", в правительстве министра не планируют отстранить от исполнения обязанностей. А в ближайшее время его ждут встречи с членами властной фракции "Слуга народа" для разъяснения ситуации.

По результатам следствия НАБУ установило, что в 2017-2021 гг. участники схемы завладели 1250 земельными участками общей площадью 2493 га в Сумской области, стоимость которых на момент совершения преступления составила более 291 млн грн. "Они также предприняли попытку завладеть 3282 га земли стоимостью около 190 млн грн, однако им помешали детективы НАБУ и прокуроры САП, которые провели обыски и наложили на участки арест", — сообщили в пресс-службе.

Теперь о подозрении сообщили Сольскому, организатору схемы, двум кураторам органов Госгеокадастра и лицу, способствовавшему совершению преступления.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в НАБУ объявили в розыск бывшего замсекретаря СНБО. Олег Гладковский сбежал за границу.