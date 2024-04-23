НАБУ вручило подозрение украинскому министру: организовал схемы с землей

Завладел землей на 291 млн грн и хотел больше

Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило действующего министра, ранее занимавшего должность главы аграрного комитета Верховной Рады Украины, на завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн. В преступную группу также входили должностные лица органов Госгеокадастра и лица, контролировавшие деятельность этих органов — так называемые кураторы.

Об этом сообщает НАБУ. Заметим, что работники бюро не уточняют, о ком именно идет речь, но из контекста становится понятно, что разоблачили министра аграрной политики Николая Сольского.

Участники преступной группы обеспечили уничтожение документов, на основании которых два государственных предприятия Сумской области имели право бессрочного пользования землей. В их отсутствие Государственная служба геологии и недр (Госгеокадастр) составила акт о самовольном занятии этих участков.

С помощью подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра эти земельные участки были переданы в собственность заранее определенным гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю. Но условием получения земли в собственность было заключение договора о ее передаче в аренду частному агрохолдингу еще до момента получения.

"В результате реализации сделки в 2017-2021 гг. участники схемы завладели 1250 земельными участками общей площадью 2493 га, стоимость которых на момент совершения преступления составила более 291 млн грн. Они также предприняли попытку завладеть 3282 га земли стоимостью около 19 детективы НАБУ и прокуроры САП, проведшие обыски и наложившие на участки арест", — говорится в сообщении НАБУ.

Отмечается, что о подозрении сообщили организатору схему, действующему министру, двум кураторам органов Госгеокадастра и лицу, способствовавшему совершению преступления. Более того, также продолжается вручение подозрений другим участникам преступной схемы.

Ранее "Телеграф" писал, что НАБУ проводит досудебное расследование относительно возможных неправомерных действий со стороны бывшего начальника коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского, который уволился с должности после громкого скандала. Известно, что он более 10 лет возглавлял столичную подземку.