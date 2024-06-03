Точно не крыжовник: как на украинском правильно называть популярные ягоды
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О русизмах стоит уже забыть
Летний сезон в Украине сопровождается большим изобилием ягод и фруктов. Но не все знают их правильные названия в украинском языке и часто прибегают к русизмам, когда идут за продуктами.
Эта ошибка возникает из-за дословного перевода с русского языка. Поэтому филологиня Инна Кордык рассказала о правильных названиях ягод в украинском языке.
К тому же, зная их, вы не растеряетесь в супермаркете или магазине, ведь слова на ценниках будут уже знакомы вам.
Правильные названия ягод на украинском звучат так:
- не крестовик, а аґрус;
- не голубика, а ложина;
- не ежевика, а ожина;
- не брусника, а брусниці;
- не рябина, а горобина;
- не черника, а чорниці;
- не клюква, а журавлина.
Добавим, что также популярные сейчас ягоды это не клубника, а полуниця. И смородиной называют только темную ягоду, а вот белые и красные – это порічки.
Напомним, что мы рассказывали, как правильно по-украински говорить на "пионы" и "сирень". Ведь эти слова являются калькой с русского языка. Также писали, как говорить на родном языке на "анютины глазки" и "маргаритки".
Ранее "Телеграф" писал о 7 популярных словах-россиянизмах, которых нет в государственном языке, но их часто употребляют.