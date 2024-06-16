Не Руслановна: как правильно на украинском писать это отчество для женщины

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Украине с момента вступления нового правописания в силу с мая 2024 года изменились правила образования отчества и склонения некоторых имен на украинском языке. В этот перечень входит имя Руслан.

"Телеграф" рассказывает, что нового придумали для имени Руслан в новом правописании.

Имя "Руслан" распространено в Украине, по данным сервиса "Родни" его носит более 200 тысяч человек . Однако большинство ставит о том, как правильно писать отчество, особенно в женском роде —Руслановна, Русланівна, или Русланіївна?

По данным словаря украинского языка и культуры, правильно будет Русланівна. А вот "Руслановна" — это русское правописание и его не стоит употреблять в родном языке.

Ольга Русланівна має гарний смак.

Катерини Русланівни немає вдома.

Дайте Олені Русланівні перепустку.

Анна Русланівно, подбайте про дітей.

Руслан — значение имени

Мужское имя Руслан по происхождению восточное. По одной версии считается тюркским. За другой – иранским. Образовано от имени Арслана, значение которого трактуется как "лев". В то же время, существуют и другие версии его происхождения. На данный момент оно пользуется спросом у казахов и славян.

Имя Руслан сегодня встречается нечасто в нашей стране, но в прошлом десятилетии пользовалось невероятным спросом у новоиспеченных родителей. Оно имеет хорошее значение, обещает недюжинный характер и имеет неплохую совместимость с другими именами.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно на украинском называть отчество мужчины с именем "Дмитрий".