Никаких "Лєна" и "Альона": как на украинском правильно обращаться к Елене
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Существует более 5 вариантов сокращения этого имени
В украинском языке существует много этнических имен, однако есть и те, правильное произношение и написание которых до сих пор вызывает вопросы. Так, например, нельзя говорить "Вова" и "Вовочка", это же касается и "Лены".
"Телеграф" расскажет, как на украинском правильно сокращать имя Олена, избегая россиянизмов.
Имя Олена, по данным портала "Рідні", довольно распространено в Украине и насчитывает более 105 тысяч носителей. Несмотря на это, некоторые украинцы до сих пор могут звать этих женщин неправильно. Ведь по правилам спряжения следует говорить "Олено", а не "Олена".
Если же говорить о сокращенных формах имени, то из языкового запаса следует навсегда выбросить "Лєну", потому что правильно говорить "Лена". Да, именно через букву "е".
Примеры сокращения имени Олена:
- Оленка;
- Оленочка,
- Оленонька,
- Ленуся,
- Оленця;
- Лена,
- Ленонька,
- Леночка.
Заметим, что имя Олена часто путают с русским "Алена". Но это не правильно, ведь "Елена" на украинском — "Олена", а "Алена" — "Альона".
Напомним, что на украинском неправильно говорить "Ілльович" и обращаться в звательном падеже "Илля".
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