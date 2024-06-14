Он вам не "Саша": как правильно обращаться к Александру на украинском

Имя Александр является самым популярным в Украине

Все больше украинцев переходит на повседневное общение на украинском языке. Однако они часто употребляют слова, взятые из русского языка.

Это касается и некоторых имен. В частности, обращаясь к мужчине с именем Александр, многие украинцы употребляют русское слово "Саша".

Правильные украинские соответствия — Сашко, Санько. Однако такая форма используется преимущественно в неформальном общении. В других случаях при обращении к человеку с таким именем следует говорить и писать — "Олександре".

Как известно, Александр – это имя древнегреческого происхождения, что в переводе означает "тот, кто защищает людей". Всемирную известность оно получило благодаря царю Македонии Александру Великому.

Стоит отметить, что имя Александр – самое популярное в Украине. По данным сервиса "Рідні" его носит более 1 миллиона 573 тысяч человек.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно отменять мужское имя "Виталий" — Віталіє или Віталію. Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко объяснил, как действительно нужно говорить, чтобы это звучало правильно.