"Денисівна" или "Денисовна": как правильно сказать это отчество на украинском

Только один из вариантов является верным

В украинском языке одна из распространенных ошибок — произношение и написание отчеств. Есть множество мужских имен, с которыми запросто можно ошибиться. Например, многие путаются, как правильно будет в нашем языке — "Денисівна" или "Денисовна".

"Телеграф" рассказывает, какой из вариантов отчества является единственным верным в украинском правописании. Следует запомнить это правило, чтобы впредь всегда говорить правильно.

Так, согласно информации из украинских словарей, верным вариантом в донном случае будет "Денисівна". Если мы хотим обратиться к мужчине, тогда говорим "Денисович".

Денис — это популярное в Украине и мире имя, которое первоначально было народной формой устаревшего церковного имени Дионисий, в греческой мифологии – бог жизненных сил природы, вина и веселья.

Всего в Украине насчитывается более 110 тысяч носителей имя Денис. При этом, значительное количество людей с таким именем проживает в западной Украине. К слову, В англоязычных странах распространены мужская форма Де́ннис (англ. Dennis) и женская Дени́з (англ. Denise). Мужское имя Дени́с (англ. Denis) сохранилось лишь для обозначения исторических персонажей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно писать на украинском языке — "Єгоровна" чи "Єгорівна". Только один из этих вариантов является верным.