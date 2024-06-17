Не "Михаїл" і не "Михайловна": як правильно говорити та писати українською мовою

А ще точно не Миша і не Міша

За останні кілька років, чимало українців свідомо відмовилися від спілкування російською мовою, проте чимало росіянізмів просочуються у наше мовлення звідусіль. Причина цьому низка історичних факторів, змінити які нам несила. Проте кожен з нас здатен працювати над чистотою свого мовлення.

Сьогодні "Телеграф" розповість вам кілька нюансів, що пов'язані з ім'ям Михайло. Адже чимало українців, звертаючись до чоловіка з таким ім'ям, плутають російське ім'я з українським.

Отже, перш за все, запам'ятайте, що в українській мові є ім'я Михайло, а не Михаїл. Принаймні, якщо мова йде про людину, бо якщо говорити про архангела, то він таки Михаїл. Тож не плутайте.

Архангел Михаїл або архістратиг Михаїл

Та повернемося до Михайла. Нині в Україні це вельми поширене ім'я. Згідно з даними порталу "Рідні" наразі його носіями є 494050 людини, тобто майже півмільйона. Поширене ім'я приблизно однаково в усіх областях України, проте на заході нашої держави, Михайликів найбільше.

Походження та значення імені

На Близькому Сході ім'я було популярним у євреїв і спочатку звучало як Міхаель, що у перекладі означає "той, хто як Бог". В українській традиції ім’я звучить як Михайло.

Щодо появи в Україні, то більшість дослідників сходяться на думці, що ім’я прийшло до нас через посередництво грецької мови. Є в нашій країні і жіночі форма імені — Михайлина.

В англомовних країнах ім’я звучить, як Майкл; в іспаномовних — Мігель; у португаломовних — Мігел.

Як звертатися до Михайла?

Погодьтеся, навряд більшість з нас використовують повні імена у побуті. Більшість українців називають своїх близьких чи друзів зменшувально-пестливо. Тож як звертатися до Михайла? Варіантів ціла купа: Михайлик, Михайличок, Михайличко, Михайлонько, Михайлочко, Михайлуньо, Михалко, Михалик, Михаль, Михальо, Михальок, Михань, Миханько, Миханьо, Михась, Михасик, Михасько, Михасьо, Михлик, Мись, Мишко

ПРОТЕ, не Міша і не Миша, бо то росіянізми.

Щодо патронімічних назв, або якщо людською мовою, то імен по-батькові є лише дві граматично правильні форми: Михайлович та Михайлівна.

Ніяких Михаловичів, Михаличєй та Михалівн. Лише дві вищезазначені. Плекайте українську мову, і прополюйте росіянізми, як бур’янець.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно звертатися до Олександра українською. Ніякий він вам не "Саня".