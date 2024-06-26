Как правильно называть ягоды по-украински: разница между "суницею" та "полуницею" и два слова для смородины

Украинские названия более "вкусные"

Украинский язык очень богат и красив и все больше русскоговорящих украинцев переходят на него. Зачастую в нем больше слов для определения того или иного понятия: так, для слова "меню" существует целых 10 вариантов, а для красной или черной смородины — два разных слова.

"Телеграф" рассказывает, как правильно называть ягоды по-украински. Первая весенняя ягода, которая по-русски называется "клубника", в украинском языке носит название "полуниця". В то же время ее "младшая сестра" более мелкая, но ароматная "земляника" в Украине называется "суниця".

Черная смородина носит название "смородина", а вот красная и белая называется "порічки". Ежевика в украинском языке имеет название "ожина". Русская "голубика" у нас называется "лохина", черника — "чорниці".

Распространенную кисловатую ягоду, на которую в русском языке говорят "крыжовник" по-украински называют "аґрус". "Клюква" на украинском будет звучать "журавлина", а украинское название брусники — "брусниця".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно называть кофейные напитки на украинском. В первую очередь стоит отметить, что на украинском стоит говорить только "кава". Это слово женского рода.