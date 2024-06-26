Неожиданно о украинском языке: почему "доєднуватися" можна, а "ходити за продуктами" — нет

5 ответов на часто задаваемые языковые вопросы

Все чаще общение на украинском языке порождает вопрос об употреблении того или иного слова. Как будет правильно: "дякую" или "спасибі"? Почему нельзя говорить "велике дякую"? Какая разница между "одягати" и "надягати"?

На эти часто задаваемые вопросы "Телеграфу" ответила литературная редактор и корректор украинского языка; член Ассоциации украинских редакторов ; лекторка курсов по редактированию от "Літосвіти" ; автор профессиональной страницы об украинском языке в Instagram и Facebook Юлия Мороз.

1."Спасибо" или "спасибо"?

— Извечный вопрос, мучающий душу каждого украиноязычного: как же правильно поблагодарить? "Дякую" или "спасибі"? Какова история этих слов?

— Правильно и так, и так. Это оба нормативных слова в украинском языке.

Слово "дякую" гораздо древнее "спасибі", впервые его зафиксировали в 1433 году. Господствует мнение, что "дякую" в украинский язык пришло из немецкого ( danke ) через посредство польского ( dziękuję ). Однако корни этого слова уходят еще во времена Римской империи, ведь древнегерманское слово denken родственно с латинским tongeo — "знаю" (их первоначальное значение тесно связано с существительным "думка", потому что тогда люди мыслили так: "ви мені зробили добро, я думаю, я пам’ятаю про це").

В целом слова с корнем "дяка" имеют почти все германские языки (немецкий — danke, нидерландский — dank, английский — thank, скандинавские — tak, takk), вся группа западнославянских языков (чешский — děkuji, польский — dziękuję, словацкий — ďakujem ), а также белорусский — дзякуй. Следовательно, это слово следует считать общего европейского происхождения.

Слово "спасибі" несколько моложе, в письменных памятниках его фиксируют с XVI века. Оно образовалось в результате слияния и фонетического видоизменения древнерусского изречения съпаси Богъ — "нехай спасе Бог". Происхождение этого слова является общеславянским, поэтому оно не является калькой по русскому языку. Кроме того, "спасибі" зафиксировано в словаре Бориса Гринченко, его активно употребляли классики украинской литературы, а также у нас немало фразеологизмов с ним.

Еще хочу обратить ваше внимание на распространенную ошибку – употреблять словосочетание "велике дякую".

"Дякувати" — это глагол (что делать?), поэтому мы не можем сопровождать его прилагательными, так же как не говорим, например, "веселе працюю", "чудове граю", "велике пишу" чи "неймовірне готую".

Правильно говорить:

✔ вельми дякую;

✔ ґречно дякую;

✔ дуже дякую;

✔ красно дякую;

✔ сердечно дякую;

✔ щиро дякую.

А со словом "спасибі" прилагательные будут на своем месте, ибо "спасибі" в таких случаях выступает существительным (= подяка): велике спасибі; щире спасибі; сердечне спасибі:

• Щире спасибі Вам за замітки про Шевченка (Іван Франко).

• Передай від мене і від діток наших щире спасибі твоїм офіцерам, що прописали нашому голові (Олесь Гончар).

• Ну, спасибі вам, дідусю, за пораду! Велике спасибі! (Остап Вишня).

• Спасибі, синку, велике спасибі… Я й не знав, що ти такий… майстер (Всеволод Нестайко).

• Прийміть від мене сердечне спасибі за обіцяну поміч словом і ділом так щиро, як я Вам його засилаю (Михайло Коцюбинський).

2. "Одягати" или "надягати"?

— Какие типичные ошибки допускаются, употребляя глаголы "одягати" и "надягати"? Как легко запомнить? Может, есть ассоциативные лайфхаки?

— Чаще путают глаголы "одягати" и "надівати". Хотя я не могу с абсолютной уверенностью утверждать, что эти слова нельзя взаимозаменять, языковеды все-таки советуют различать их значение.

Слово "одягати" употребляют в одежду. Можно использовать, например, со следующими словами: (одягати що?) сукню, штани, спідницю, сорочку, костюм, халат, светр, пальто, плащ, рукавиці, форму, однострій, спецодяг, білизну.

А слово "надівати" рекомендуют употреблять только к аксессуарам: (надівати що?) окуляри, шапку, капелюх, прикраси, намисто, сережки, перстень, вінок, фату, очіпок, маску, пояс, навушники, наручники, колесо, сідло, хомут, вуздечку.

Более интересным кажется слово "надягати", потому что в литературе нахожу, что его употребляют и к одежде, и к аксессуарам:

• Часом, в неділю, Підпара здіймав з жердки жупан і надягав на себе широкий пояс (Михайло Коцюбинський).

• Один молодий чоловік, утомившись стрибанням через козла, одійшов набік і почав надягати на себе сюртук, скинутий було для легкости рухів (Леся Українка).

• Вимившись як слід, витер тіло сухим полотном і став надягати сорочку (Андрій Чайковський).

• Надягай мерщій спідницю! — гнала знову Марина (Панас Мирний).

• Надягайте чарівні окуляри, тоді будемо балакати! (Всеволод Нестайко).

• Надягайте. — Що надягати? — Гумовий шолом з електродами (Макс Кідрук).

Как запомнить? Предлагаю ассоциацию с одеждой: в слове "одягати" есть корень "одяг", соответственно употребляйте его только в одежду. В слове "надівати" такого корня нет, есть только значение "надіти", то есть "нанизати", "прикріпити", соответственно его употребляем к аксессуарам. А слово "надягати" словно сочетание "одягати" и "надівати", поэтому можно употреблять и в первом, и во втором смысле.

3. "Долучатися" или "доєднуватися"?

— В последнее время вместо "долучатися" начали активно использовать "доєднуватися"? Это ошибка?

— Я считаю, что это вообще не ошибка. Это слова не фиксируют словари, но оно образовано совершенно естественно. По сути мы стали свидетелями возникновения нового слова. У нас же есть приєднуватися и прилучатися, а также долучатися, то почему же нельзя употребить и "доєднуватися"? Если бы это было какое-то скалькованное из русского слово или нелепый англицизм, то я бы рекомендовала избегать его, а вот "доєднуватися" целиком украинское, образованное с помощью префикса до- и глагола "єднатися".

Некоторые писатели-современники употребляют это слово:

• Поступово до гурту доєднувалися юристи, письменники, не стали цуратися ділові люди, небайдужі української справи… (Іван Корсак).

• Йшли уздовж берега. До них доєднувалися люди в інших місцях (Владислав Івченко).

• …Зупинка біля генерала Бойнебурґа та фельдмаршала поручника Маловеца — і саме в цьому місці до натовпу доєдналися ми: Аделя […], Петро […] та я з малим знайдою […] (Софія Андрухович).

Более того, это слово использовал Михаил Грушевский:

• До екзекуцій Самойловича і Дорошенка, московських, татарських і турецьких доєдналися ще й польські: Польща, яка спочатку не опротестувала приєднання Правобережної України до Лівобережної, виступила тепер з претензіями й вислала військо.

Можна побачити і в сучасній перекладній літературі:

• До хору доєдналися ще двоє із лісової хащі (Террі Пратчетт. "Морт").

• Нез’ясоване колективне безумство, що примушує людей доєднуватися до примарного почту, що летить по небі (Анджей Сапковський. "Відьмак").

• А за милю, в них за спинами, в терміналі, двоє чоловіків доєдналися до третього в зеленій автівці (Стівен Кінґ. "Та, що породжує вогонь").

Поэтому, я лично не имею ничего против этого слова и не считаю, что его употреблять ошибочно.

4. "Неочікувано" или "несподівано"?

— Также очень часто стали употреблять слово "неочікувано", хотя всегда было "несподівано". И первого слова даже нет в словаре. Это проявление неграмотности, которое подхватили другие?

— Слово "неочікувано" есть в 20-томном Словаре украинского языка (новейшем на сегодняшний день словаре), а sum.in.ua уже старый и противоречивый, поэтому рекомендую им меньше пользоваться и дополнительно проверять слова в других словарях. Хочу обратить ваше внимание, что слово "неочікувано" не начали употреблять недавно — его употребляли уже давно и оно не ново:

• Заздрим оком стежив він за молодцями, застукував їх в глухих кутках, неочікувано з’являвся з-за рогу хати і бив, бив і — ногами, і дзьобом (Олег Ольжич, 1928).

• Гримнуло зненацька, дійсно раптом, несподівано, неочікувано (Улас Самчук, 1935).

• Нагло й неочікувано впало на нього страшне відкриття (Дарія Ярославська, 1951).

• Але імператор приїхав неочікувано, серед зими, приїхав у жалобі, поховавши жону… (Павло Загребельний, 1974).

Поэтому слова "неочікувано" и "несподівано"вполне можно использовать как синонимы. Которое вам больше отзывается – то и употребляйте.

5. Как проверять за/по?

— Во многих текстах, бытовых разговорах и даже новостях используют предлог "за" перед существительным "продукти" ("пішов за продуктами"). Соответствует ли это современным нормам украинского языка? Как проверять за/по?

— Фразы "піти за продуктами" и "піти по продукти" имеют совершенно разные значения.

"Піти за продуктами" означает, что продукты идут себе, гуляют, а вы сзади следуете за ними — возможно, охраняете их, а может, просто отстаете — неизвестно. Словарь объясняет нам, что "за" употребляется при указании на личность, предмет, непосредственно за которыми кто-то идет, что-то двигается, и приводит примеры:

• Побачив його Тарасик та й тихенько, тихенько за ним (Михайло Коцюбинський).

• Ходив Антон за плугом з почуттям високої гідності хлібороба (Степан Чорнобривець).

• Гурт вояків плентався за танком (Олег Лисяк).

• За возом ішла прив’язана віжками паньматка, яка вряди-годи здіймала руки й голосила (Валерій Шевчук).

А вот "по" употребляется при указании на предмет, лицо, являющееся целью действия, движения:

• І хліб пекти, по телята йти, Коли б мені, Господи, Василя знайти! (Павло Чубинський).

• Роман хотів їхати по доктора (Іван Нечуй-Левицький).

• Пішов Дідок у ліс по дрова (Леонід Глібов).

• Тато… поліз за пояс по люльку (Ірина Вільде).

• Іти по воду.

То есть когда мы хотим что-то откуда-то забрать (или купить или одолжить) и должны сначала пойти к тому месту, то употребляем "по". Представьте, вы дома, и вам нужно: 1) купити хліб; 2) набрати воду у водоматі; 3) забрати дитину зі школи; 4) подзвонити до лікаря. Все эти пункты не возле вас — и вам до них нужно дойти или сделать определенное действие, чтобы их получить.

Поэтому во всех этих случаях мы употребляем "по": піти по хліб, піти по воду, поїхати по дитину, звернутися по допомогу. Эти предметы/лица — ваша цель.

А вот из "за" так не сработает. Вы можете йти за продуктами, но это может быть случайностью, потому что на самом деле вы идете по хліб у магазин, а продукты просто гуляют впереди вас на улице, поэтому приходится идти за ними. Или если вы идете за водой, то вода — не ваша цель, на самом деле вы ищете отель, расположенный внизу по реке, и чтобы не потеряться, вам посоветовали пойти в том направлении, в котором течет река, — вот вы и идете за водой до гостиницы.

Піти по офіціанта — то есть прийти лично к нему, он является вашей целью действия.

Піти за офіціантом — то есть двигаться вместе с ним, например, в туалет, потому что он знает дорогу и согласился провести вас. Ваша цель здесь не официант, а туалет. Вот и вся разница.