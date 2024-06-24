Таких слов многие не знают: как на украинском назвать меню

Обогатите свою речь новыми словами

В любом языке существует целая куча заимствований из других языков и украинский — не исключение. Например, слово "меню", которым называют перечень блюд и напитков, подаваемых в кафе, ресторане или баре, имеет французское происхождение и дословно переводится как "список".

Однако в украинском языке есть свои аутентичные соответствия. Некоторые из них существуют давно, некоторые совершенно новые, предложенные современными языковедами.

Итак, каким словом можно заменить французское "меню":

стравопис

стравоспис

стравниця

мапа страв

смакопис

стравник

їжосписок

страволік

подаване

стравідник

Что касается первых двух слов, а именно "стравопис" и "страпоспис", то их часто используют в своих произведениях украинские писатели. Иногда так называют книгу с рецептами, однако чаще всего используют слова именно для обозначения "меню".

Примеры употребления:

"Часто стрічаємо приписи страв вибагливих, скомплікованих у своєму виконанні чи то в щоденниках, чи жіночих часописах, але рідко коли знаходимо такі, що їх із користю для здоровля можна вставити до наших стравосписів". (Нова хата, 1939)

"Оксанич, поки Марк вивчає стравопис прямо біля шинквасу, йде і сідає поближче до дверей, щоби розчути бурмотіння вокзального музиканта…" — Світлана Поваляєва, Сімурґ, 2006.

"Ґастон зиркнув у стравопис", — Еріх Марія Ремарк, Життя в позику, перевод Роми Попелюка и Юрия Винничука, 2014.

"Як оповідає одна кореспонденція, на стіні біля каси у такій "щасливо-радісній" совєтській харчівні висить стравоспис , але робітники ніколи його майже не читають, бо вони вже давно розгадали, що під різними назвами дають все ту саму страву", — Український доброволець, 63/1944

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно на украинском языке заменить слово "пикник". Есть более десяти слов истинно украинского или славянского происхождения.