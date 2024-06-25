Никаких "латте" и "ристрето": как правильно называть кофейные напитки на украинском

Кофе по-украински еще вкуснее

Последние годы "соловьиная" становится все более популярной, но в речи многих украинцев до сих пор есть россиянизмы и другие ошибки. Если вы собираетесь в кафе, то убедитесь, что знаете, как правильно назвать кофейные напитки на украинском.

Иногда люди ставят не те ударения, или и вовсе прибавляют лишние буквы, обычно это из-за кальки с русского языка. "Телеграф" узнал, какие названия кофейных напитков правильные.

Правильные названия кофейных напитков

В первую очередь стоит отметить, что на украинском стоит говорить только "кава". Это слово женского рода. Говорить "кофе" неправильно, это на русском или калька.

Правописание и произношение кофейных напитков иногда вызывает сложности у украинцев. Языковеды портала "Мова" написали правильные варианты названий.

Они отмечают, что названия кофейных напитков являются словами иноязычного происхождения. Потому они принадлежат к существительным среднего рода.

"До речі, ці слова іншомовного походження належать до іменників середнього роду з огляду на їхню форму: гарбузове лате (а не "гарбузовий лате")", — объясняют языковеды.

Эспрессо

В русском языке часто совершают ошибку, добавляя букву "к". Однако некоторые украинцы ее повторяют. А кое-кто и вовсе удваивает "с" в конце. Неверно. Единственным грамотным вариантом является такое написание слова — "еспресо".

Капучино

Здесь тоже не стоит удваивать никакую букву. Часто это бывает с буквой "ч". Правильно писать "капучино" и никак иначе.

Лате

С этим популярным кофейным напитком связаны две ошибки:

удвоение буквы "т";

упор на "е".

Правильно говорить "лАте". Ударение исключительно на первый слог.

Ристрето

Иногда название этого напитка пишут через "i" или с двумя буквами "т". Языковеды утверждают, что правильно писать именно "ристрето".

Ранее "Телеграф" сообщал, что значат популярные сленговые слова. Их часто употребляет молодежь, но в украинском языке есть красивые заменители.