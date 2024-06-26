Як правильно називати ягоди українською: різниця між "суницею" та "полуницею" та два слова для смородини

Українські назви більш "смачні"

Українська мова дуже багата і красива і все більше російськомовних українців переходять на неї. Найчастіше у ній більше слів визначення того чи іншого поняття: так, для слова "меню" існує цілих 10 варіантів, а для того, що росіяни називають червоною та чорною смородиною — два окремих слова.

"Телеграф" розповідає, як правильно називати ягоди українською. Перша весняна ягода, яка російською мовою називається "клубника", в українській мові носить назву "полуниця". Водночас її "молодша сестра" дрібніша, але ароматніша "земляника" в Україні називається "суниця".

Чорна смородина має назву "смородина", а ось червона та біла називається "порічки". "Ежевика" в українській мові має назву "ожина". Російська "голубика" у нас називається "лохина", чорниця — "чорниці".

Поширену кислувату ягоду, на яку російською мовою говорять "крыжовник," українською називають "аґрус". "Клюква" українською звучатиме "журавлина", а українська назва брусники — "брусниця".

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно називати кавові напої українською мовою. Насамперед варто зазначити, що українською варто говорити лише "кава". Це слово жіночого роду.