"Одягати" или "надягати"? Как правильно употреблять эти слова в украинском, есть два простых правила

С помощью ассоциаций можно быстро запомнить правила использования этих слов

В украинском языке многие совершают ошибки в использовании глаголов "одягати" и "надягати". Есть простые способы, как запомнить правильный вариант из этих слов.

Об этом "Телеграфу" рассказала литературный редактор и корректор украинского языка Юлия Мороз Юлия Мороз в материале: "Неожиданно о украинском языке: почему "доєднуватися" можна, а "ходити за продуктами" — нет".

По ее словам, языковеды рекомендуют различать значения таких глаголов как "одягати" и "надівати". Сделать это на самом деле легко, просто нужно запомнить два простых правила.

"Слово "одягати" употребляют в одежду. Можно использовать, например, со следующими словами: (одягати що?) сукню, штани, спідницю, сорочку, костюм, халат, светр, пальто, плащ, рукавиці, форму, однострій, спецодяг, білизну.

А слово "надівати" рекомендуют употреблять только к аксессуарам: (надівати що?) окуляри, шапку, капелюх, прикраси, намисто, сережки, перстень, вінок, фату, очіпок, маску, пояс, навушники, наручники, колесо, сідло, хомут, вуздечку", — объяснила Мороз.

В то же время слово "надягти" еще более интересно, поскольку в литературе его употребляют и к одежде, и к аксессуарам:

• "Часом, в неділю, Підпара здіймав з жердки жупан і надягав на себе широкий пояс (Михайло Коцюбинський)".

• "Один молодий чоловік, утомившись стрибанням через козла, одійшов набік і почав надягати на себе сюртук, скинутий було для легкости рухів (Леся Українка)".

• "Вимившись як слід, витер тіло сухим полотном і став надягати сорочку (Андрій Чайковський)".

• "Надягай мерщій спідницю! — гнала знову Марина (Панас Мирний)".

• "Надягайте чарівні окуляри, тоді будемо балакати! (Всеволод Нестайко)".

• "Надягайте. — Що надягати? — Гумовий шолом з електродами (Макс Кідрук)".

Как запомнить?

Юлия Мороз предлагает провести ассоциацию с одеждой. То есть, в слове "одягати" есть корень "одяг", соответственно употребляйте его только с одеждой.

В слове "надівати" такого корня нет, есть только значение "надіти", то есть "нанизати", "прикріпити", соответственно его употребляем к аксессуарам.

А слово "надягати" словно сочетание "одягати" и "надівати", поэтому можно употреблять и в первом, и во втором смысле.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно в украинском языке называть ягоды. К слову, для красной или черной смородины есть два отдельных слова.