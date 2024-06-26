Только не "большое спасибо": как грамотно благодарить на украинском, рассказала языковед

Можно легко ошибиться при построении словосочетаний

В украинском языке поблагодарить можно словами "дякую" и "спасибі". Они оба являются нормативными.

При этом слово "дякую" более древнее. Об этом литературный редактор и корректор украинского языка Юлия Мороз рассказала в эксклюзивном интервью "Телеграфу" под названием "Неожиданно о языке: почему присоединяться можно, а ходить за продуктами — нет".

"Дякую" или "спасибо": что известно об этих словах

"Слово "дякую" намного давнее "спасибі", впервые его зафиксировали в 1433 году. Господствует мнение, что "дякую" в украинский язык пришло из немецкого (danke) через посредство польского (dziękuję), однако корни этого слова уходят еще во времена Римской империи, ведь древнегерманское слово denken родственно с латинским tongeo — "знаю" (их первоначальное значение тесно связано с существительным "мысль", потому что тогда люди мыслили так: "вы мне сделали добро, я думаю, я помню об этом")", — объясняет языковед.

Она отметила, что почти во всех германских языках есть слова с корнем дяка. Языковед перечислила их:

danke — немецкий;

thank — английский;

dank – нидерландский;

tak или takk – скандинавские.

Есть такие слова в западнославянских языках. Например, ďakuji у чехов, dziękuję у поляков или ďakujem у словаков. А наши соседи белорусы благодарят, говоря "спасибо".

"Слово "спасибі" несколько моложе, в письменных памятниках его фиксируют с XVI века. Оно образовалось вследствие слияния и фонетического видоизменения древнерусского выражения съпаси Богъ — "пусть спасет Бог". Происхождение этого слова общеславянское, поэтому оно не является калькой из русского языка. Кроме того, "спасибі" зафиксировано в словаре Бориса Гринченко, его активно употребляли классики украинской литературы, а также у нас есть немало фразеологизмов с ним", — говорит языковед.

Как правильно поблагодарить на украинском языке

Мороз обратила внимание на распространенное заблуждение. Нередко украинцы употребляют словосочетание "велике дякую", но это неправильно. Слово "дякую" является глаголом, поэтому его нельзя сопровождать прилагательными.

Языковед перечислила словосочетание, которым можно правильно поблагодарить человека по правилам украинского языка:

ґречно дякую;

дуже дякую;

красно дякую;

вельми дякую;

сердечно дякую;

щиро дякую.

Что касается слова "спасибі", то это существительное. Поэтому его можно употреблять с прилагательными. Например, велике спасибі, щире спасибі або ж сердечне спасибі.

Ранее "Телеграф" сообщал, что означают такие популярные сленговые слова как чиназес, ауф, рофл, кринж, изо. Их часто используют молодежь в реальной и виртуальной жизни.