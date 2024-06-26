"Одягати" чи "надягати"? Як правильно вживати ці слова в українській мові, є два простих правила

За допомогою асоціацій можна швидко запам’ятати правила використання цих слів

В українській мові багато хто робить помилки у використанні дієслів "одягати" та "надягати". Є прості способи, як запам’ятати правильний варіант із цих слів.

Про це "Телеграфу" розповіла літературний редактор та коректор української мови Юлія Мороз Юлія Мороз у матеріалі: "Несподівано про українську мову: чому "доєднуватися" можна, а "ходити за продуктами" — ні".

За її словами, мовознавці рекомендують розрізняти значення таких дієслів як "одягати" та "надівати". Зробити це насправді легко, просто потрібно запам’ятати два прості правила.

"Слово "одягати" вживають в одяг. Можна використовувати, наприклад, з такими словами: (одягати що?) плаття, штани, спідницю, сорочку, костюм, халат, свитер, пальто, плащ, рукавиці, форму, однострій, спецодяг, білизну .

А слово "надівати" рекомендують вживати тільки до аксесуарів: (надівати що?) окуляри, шапку, шляпу, прикраси, ожерелья, сережки, перстень, вінок, фату, чіпок, маску, пояс, навушники, наручники, колесо, сідло, хомут, вуздечку", — пояснила Мороз.

Водночас слово "надягти" ще цікавіше, оскільки в літературі його вживають і до одягу, і до аксесуарів:

• Часом, в неділю, Підпара здіймав з жердки жупан і надягав на себе широкий пояс (Михайло Коцюбинський).

• Один молодий чоловік, утомившись стрибанням через козла, одійшов набік і почав надягати на себе сюртук, скинутий було для легкости рухів (Леся Українка).

• Вимившись як слід, витер тіло сухим полотном і став надягати сорочку (Андрій Чайковський).

• Надягай мерщій спідницю! — гнала знову Марина (Панас Мирний).

• Надягайте чарівні окуляри, тоді будемо балакати! (Всеволод Нестайко).

• Надягайте. — Що надягати? — Гумовий шолом з електродами (Макс Кідрук).

Як запам’ятати?

Юлія Мороз пропонує провести асоціацію з одягом. Тобто, в слові "одягати" є корінь "одяг", відповідно вживайте його тільки з одягом.

У слові "надівати" такого кореня немає, є лише значення "надіти", тобто "нанизати", "прикріпити", відповідно його вживаємо до аксесуарів.

А слово "надягати" немов поєднання "одягати" та "надівати", тому можна вживати й в першому, і в другому сенсі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно в українській мові називати ягоди. До речі, для червоної чи чорної смородини є два окремі слова.