Их почти не используют: пять необычных украинских слов, которые украсят вашу речь
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Благодаря тим словам речь станет более выразительной
В украинском языке есть большое количеств красивых слов, которыми можно украсить свою речь. Однако многими из них обычно мало кто пользуется.
Речь пойдет о пяти словах, значение которых довольно банальное, но звучат они необычно. Об этом пишет УНИАН.
Пользуясь такими словами, можно обогатить свою речь и сделать ее более выразительной. Это синонимы к тем обычным словам, к которым многие из нас уже привыкли.
Пять интересных слов
- "Легіт". Так называют легкий, теплый и приятный ветерок, который приятно ощущать на коже.
- "Метикуватий". Это слово применяется в украинском языке к умному и толковому человеку. Также "метикуватою" может быть задача, над которой придется хорошо подумать.
- "Абищиця". Таким словом можно обозначить вещь, которая не приносит пользы и не имеет никакой ценности.
- "Манівцем". Если вместо главной дороги вы идёте куда-то обходными или короткими путями, то вы ходите "манівцем". Также можно сказать в переносном смысле это слово — "говорити манівцями", то есть намекать.
- "Лебідка". Таким поэтическим словом можно красиво обратиться к своему близкому человеку.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что что означают слова кринж, чиназес, изи, рофл, ауф. Как эти слова можно заменить в украинском языке.