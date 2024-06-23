Их почти не используют: пять необычных украинских слов, которые украсят вашу речь

Благодаря тим словам речь станет более выразительной

В украинском языке есть большое количеств красивых слов, которыми можно украсить свою речь. Однако многими из них обычно мало кто пользуется.

Речь пойдет о пяти словах, значение которых довольно банальное, но звучат они необычно. Об этом пишет УНИАН.

Пользуясь такими словами, можно обогатить свою речь и сделать ее более выразительной. Это синонимы к тем обычным словам, к которым многие из нас уже привыкли.

Пять интересных слов

"Легіт". Так называют легкий, теплый и приятный ветерок, который приятно ощущать на коже.

Так называют легкий, теплый и приятный ветерок, который приятно ощущать на коже. "Метикуватий" . Это слово применяется в украинском языке к умному и толковому человеку. Также "метикуватою" может быть задача, над которой придется хорошо подумать.

. Это слово применяется в украинском языке к умному и толковому человеку. Также "метикуватою" может быть задача, над которой придется хорошо подумать. "Абищиця". Таким словом можно обозначить вещь, которая не приносит пользы и не имеет никакой ценности.

Таким словом можно обозначить вещь, которая не приносит пользы и не имеет никакой ценности. "Манівцем". Если вместо главной дороги вы идёте куда-то обходными или короткими путями, то вы ходите "манівцем". Также можно сказать в переносном смысле это слово — "говорити манівцями", то есть намекать.

Если вместо главной дороги вы идёте куда-то обходными или короткими путями, то вы ходите "манівцем". Также можно сказать в переносном смысле это слово — "говорити манівцями", то есть намекать. "Лебідка". Таким поэтическим словом можно красиво обратиться к своему близкому человеку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что что означают слова кринж, чиназес, изи, рофл, ауф. Как эти слова можно заменить в украинском языке.