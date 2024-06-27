Не "Вітальєвич" и не "Віталівна": как правильно по-украински обращаться к детям Виталия

Ошибки встречаются даже в официальных документах

В конце мая в Украине закончился пятилетний переходный период украинского правописания в новые нормы. Так согласно действующему правописанию изменились и правила склонения некоторых популярных имен.

Например, имя Виталий в звательном падеже имеет окончание не "є", а "ю", а все из-за того, что заканчивается имя на "й". Например, "Віталію, Сергію!"

Вместе с тем, многие украинцы путают патронимическую форму имени, то есть отчество. Так, даже в официальных документах, можно встретить что-то вроде "Вітальєвич" или "Віталівна". Однако это грубая ошибка.

Единственная, грамматически правильная форма отчества, образованная от имени Виталий — Віталійович или Віталіївна. Именно эти варианты написания зафиксированы во всех орфографических словарях.

Однако, обратите внимание, что в официальных документах следует обязательно использовать тот вариант имени и отчества, который зафиксирован в паспорте человека, потому что фактически ошибочные формы "Вітальович", "Вітальєвич", "Віталієвич", "Віталівна" в юридическом смысле считаются разными именами.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, чем заменить популярные сленговые слова в украинском языке. Убедитесь, насколько богат наш родной язык. Аналоги найдутся для всего.