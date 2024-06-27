"Ігоревна" или "Ігорівна": как правильно писать это отчество на украинском языке

Многие допускают эту распространенную ошибку

В украинском языке часто возникают ошибки в написании и произношении отчества. В частности, возникает путаница, как правильно написать отчество от имени Игорь.

"Телеграф" разобрался, как правильно в таком случае построить отчество. Следует запомнить это правило, чтобы больше не совершать ошибок.

При создании имен отчества женского рода к производной основе слова добавляются словообразовательные суффиксы – (-івн(а) ,-ївн(а)). Так будет и в случае с именем Игорь.

Согласно правилам украинской грамматики, нужно писать и говорить исключительно "Ігорівна". Вариант "Ігоревна" не соответствует украинскому правописанию.

Стоит отметить, что имя "Игорь" достаточно распространено в Украине, по данным сервиса "Рідні" его носит более 470 тысяч человек.

Напомним, ранее "Телеграф" также объяснял, как правильно писать отчество от имени Игорь — "Ігорович", "Ігоревич" или "Ігорьович". В новом украинском правописании изменились правила спряжения такого распространенного в Украине имени.

Также "Телеграф" писал о том, как правильно писать имя Константин в украинском языке и отчество от него. В Украине проживает около 115 тысяч носителей этого имени.