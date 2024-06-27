Не "Вітальєвич" і не "Віталівна": як правильно українською звертатися до дітей Віталія

Помилки зустрічаються навіть в офіційних документах

Наприкінці травні в Україні закінчився п’ятирічний перехідний період українського правопису до нових норм. Так згідно з чинним правописом змінилися і правила відмінювання деяких популярних імен.

Наприклад, ім’я Віталій у кличному відмінку має закінчення не "є", а "ю", а все через те, що закінчується ім’я на "й". Наприклад, "Віталію, Сергію!"

Разом з тим, чимало українців плутають патронімічну форму імені, тобто ім’я по батькові. Так, навіть в офіційних документах, можна зустріти щось на кшталт, "Вітальович" чи "Вітальєвич". Проте це груба помилка.

Єдина, граматично правильна форма імені по батькові, що утворена від імені Віталій — Віталійович або Віталіївна. Саме ці варіанти написання зафіксовані у всіх орфографічних словниках.

Проте, зверніть увагу, що в офіційних документах слід обов’язково використовувати той варіант імені та по батькові, який зафіксований в паспорті людини, бо фактично помилкові форми "Вітальович", "Вітальєвич", "Віталієвич", "Віталівна" в юридичному сенсі вважаються різними іменами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, чим замінити популярні сленгові слова в українській мові. Переконайтеся, наскільки багата наша рідна мова. Відповідники знайдуться для всього.