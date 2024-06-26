"Долучатися" или "доєднуватися": языковед ответила, как правильно говорить на украинском

Учите родной язык вместе с "Телеграфом"

В последние годы в Украине наблюдается значительный рост интереса к украинскому языку. Все больше украинцев переходят на общение на родном языке в повседневной жизни, но до сих пор употребляют неправильные слова либо на суржике, либо на русском. Касается это и слова "долучатися" (укр).

Но есть и еще одно украинское слово "доєднуватися". Об этом литературная редактор и корректор украинского языка Юлия Мороз рассказала в эксклюзивном интервью "Телеграфу" под названием "Неожиданно о языке: почему присоединяться можно, а ходить за продуктами — нет". Она объяснила, есть ли ошибка в употреблении этого слова.

"Я считаю, что это вообще не ошибка. Это слово не фиксируют словари, но оно образовано совершенно естественно. По сути, мы стали свидетелями возникновения нового слова. У нас же есть присоединяться и приобщаться, а также есть "долучатися" (укр), то почему же нельзя употребить и "доєднатися" (укр)? Если бы это было какое-то скалькованное из русского слово или нелепый англицизм, то я бы рекомендовала избегать его, а вот "доєднуватись" (укр) вполне украинское, образованное с помощью префикса до- и глагола "єднатися, — говорит она.

Некоторые писатели-современники употребляют это слово:

Поступово до гурту доєднувалися юристи, письменники, не стали цуратися ділові люди, небайдужі української справи… (Іван Корсак).

• Йшли уздовж берега. До них доєднувалися люди в інших місцях (Владислав Івченко).

• …Зупинка біля генерала Бойнебурґа та фельдмаршала поручника Маловеца — і саме в цьому місці до натовпу доєдналися ми: Аделя […], Петро […] та я з малим знайдою […] (Софія Андрухович).

Более того, это слово использовал Михаил Грушевский:

• До екзекуцій Самойловича і Дорошенка, московських, татарських і турецьких доєдналися ще й польські: Польща, яка спочатку не опротестувала приєднання Правобережної України до Лівобережної, виступила тепер з претензіями й вислала військо.

Можно увидеть и в современной переводной литературе:

• До хору доєдналися ще двоє із лісової хащі (Террі Пратчетт. "Морт").

• Нез’ясоване колективне безумство, що примушує людей доєднуватися до примарного почту, що летить по небі (Анджей Сапковський. "Відьмак").

• А за милю, в них за спинами, в терміналі, двоє чоловіків доєдналися до третього в зеленій автівці (Стівен Кінґ. "Та, що породжує вогонь").

"Итак, я лично не имею ничего против этого слова и не считаю, что его употреблять ошибочно", — говорит литературный редактор.

Ранее "Телеграф" писал, что языковед объяснила, как грамотно благодарить на украинском.