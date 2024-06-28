Серпень — серпом урожай собирает, а лютий — морозами свирепствует: как быстро запомнить названия месяцев на украинском

Шпаргалка вам поможет

Названия месяцев в украинском языке более колоритны и значительно отличаются от других языков. В то же время их легче запомнить, если знать, какое значение они имеют.

Так что "Телеграф" сделал шпаргалку, с которой названия месяцев запомнятся гораздо легче.

Первоочередно заметим, что январь (January) — січень, февраль (February) — лютий, март (March) — березень, апрель (April) — квітень, май (Мау) — травень, июнь (June) — червень, июль (July) — липень, август (August) — серпень, сентябрь (September) — вересень, октябрь (October) — жовтень, ноябрь (November) — листопад і декабрь (December) — грудень.

Значение названий месяцев в украинском языке:

січень — сечет снежок;

снежок; лютий — свирепствует (лютує — укрд.) мороз;

(лютує — укрд.) мороз; березень — березовые почки набухают;

почки набухают; квітень – цветочки (квіточки — укр.) появляются, цветут деревья;

(квіточки — укр.) появляются, цветут деревья; травень – травы растут и зеленеют;

растут и зеленеют; червень — красные (червоніють — укр.)ягодки созревают, созревают черешни ;

(червоніють — укр.)ягодки созревают, созревают ; липень — липы цветут;

цветут; серпень — серпом жнут пшеницу;

жнут пшеницу; вересень — вереск зацветает;

зацветает; жовтень — желтеют листья деревьев;

листья деревьев; листопад — листья падают с деревьев;

с деревьев; грудень – грудочки земли замерзают.

Также названия месяцев часто формируют в стихотворении, чтобы их легко запомнить. К примеру, одним из самых популярных является стишок:

Січень січе,

Лютий лютує,

Березень плаче,

Квітень квітує.

Травень під ноги

Стеле травицю.

Червень складає

Сіно в копиці.

Липень медовий

Бджілок чарує.

Серпень чудовий

Булку дарує.

Вересень трусить

Груші в садочку.

Жовтень гаптує

Клену сорочку.

Листопад жовте

Листя жбурляє.

Грудень землицю

Снігом вкриває.

Напомним, "Телеграф" пообщался с литературной редактором и корректором украинского языка Юлией Мороз в рамках интервью "Неожиданно о языке: почему присоединяться можно, а ходить за продуктами — нет". Она ответила на самые распространенные вопросы, в частности, почему нельзя говорить "большое спасибо", какая разница между "одевать" и "надевать".