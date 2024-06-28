Серпень — серпом урожай собирает, а лютий — морозами свирепствует: как быстро запомнить названия месяцев на украинском
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Шпаргалка вам поможет
Названия месяцев в украинском языке более колоритны и значительно отличаются от других языков. В то же время их легче запомнить, если знать, какое значение они имеют.
Так что "Телеграф" сделал шпаргалку, с которой названия месяцев запомнятся гораздо легче.
Первоочередно заметим, что январь (January) — січень, февраль (February) — лютий, март (March) — березень, апрель (April) — квітень, май (Мау) — травень, июнь (June) — червень, июль (July) — липень, август (August) — серпень, сентябрь (September) — вересень, октябрь (October) — жовтень, ноябрь (November) — листопад і декабрь (December) — грудень.
Значение названий месяцев в украинском языке:
- січень — сечет снежок;
- лютий — свирепствует (лютує — укрд.) мороз;
- березень — березовые почки набухают;
- квітень – цветочки (квіточки — укр.) появляются, цветут деревья;
- травень – травы растут и зеленеют;
- червень — красные (червоніють — укр.)ягодки созревают, созревают черешни;
- липень — липы цветут;
- серпень — серпом жнут пшеницу;
- вересень — вереск зацветает;
- жовтень — желтеют листья деревьев;
- листопад — листья падают с деревьев;
- грудень – грудочки земли замерзают.
Также названия месяцев часто формируют в стихотворении, чтобы их легко запомнить. К примеру, одним из самых популярных является стишок:
Січень січе,
Лютий лютує,
Березень плаче,
Квітень квітує.
Травень під ноги
Стеле травицю.
Червень складає
Сіно в копиці.
Липень медовий
Бджілок чарує.
Серпень чудовий
Булку дарує.
Вересень трусить
Груші в садочку.
Жовтень гаптує
Клену сорочку.
Листопад жовте
Листя жбурляє.
Грудень землицю
Снігом вкриває.
Напомним, "Телеграф" пообщался с литературной редактором и корректором украинского языка Юлией Мороз в рамках интервью "Неожиданно о языке: почему присоединяться можно, а ходить за продуктами — нет". Она ответила на самые распространенные вопросы, в частности, почему нельзя говорить "большое спасибо", какая разница между "одевать" и "надевать".