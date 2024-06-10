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Покемон, Клюшка и Тигренок: как называется ваше авто на машинном сленге

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Катерина Шполянская Катерина Шполянская
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Уменьшительно-ласкательные прозвища часто связанные с маркой/моделью авто
Уменьшительно-ласкательные прозвища часто связанные с маркой/моделью авто. Фото freepik.com

Забавные прозвища для автомобилей — это не просто дань моде, а способ выразить свою любовь и привязанность к четырехколесному другу

Многие автовладельцы с теплотой и юмором относятся к своим железным коням, придумывая для них забавные прозвища. Согласно опросам, почти 40% водителей дают имена своим автомобилям.

Эта традиция не только отражает индивидуальность владельца, но и помогает ему ближе сродниться со своим четырехколесным другом. Наиболее распространенными являются уменьшительно-ласкательные формы от названия марки или модели машины,

Так, например, машины часто называют "Ласточка", "Авдотья" (Audi), "Боря" (VW Bora). Нередко прозвища отражают сходство автомобиля с животным по внешнему виду, скорости или назначению. Так, компактные городские машины могут называться Хомяк или Мышка, а внедорожники — Крокодил, Бегемот или Рабочая лошадь.

Прозвища, связанные с названием марки/модели

На просторах интернета можно найти целые списки прозвищ, соответствующих конкретным маркам и моделям:

  • BMW M3 — "Матрешка"
  • Mercedes G500 — "Гелик", "Кирпич"
  • Volkswagen Tuareg — "Табурет", "Творог"
  • Chery QQ — "Кукушка"
  • Kia Rio — "Кира"
  • Skoda Felicia — "Филя"
  • Renault CLIO – "Клюшка"

Прозвища, отражающие внешний вид

  • Audi TT — "Титька"
  • Mercedes G500 — "Малевич", "Кирпич"
  • ВАЗ-1111 Ока — "Бешеная табуретка"

Оригинальные прозвища

  • "Барбос" (для Brabus)
  • "Омлет" (для Chery Amulet)
  • "Покемон" (для Chery Kimo)
  • "Тигренок" (для Chery Tiggo)
  • "Пыжик", "Львенок", "Пижон", "Пыж" (для PEUGEOT)

Некоторые автолюбители проявляют недюжинную фантазию, давая своим машинам весьма оригинальные клички вроде "Малевич", "Барбос" или "Омлет". Ведь каждый автомобиль, как и человек, заслуживает собственного имени, отражающего его характер и особенности.

Забавные прозвища для автомобилей – это не просто дань моде, а способ выразить свою любовь и привязанность к четырехколесному другу. Они делают процесс вождения более личным и эмоциональным.

Ранее "Телеграф" писал, как шутливо и не очень называли водителей в СССР. Их называли не только шоферами, а иногда придумывали очень смешные и пронизанные тонким юмором, в стиле тех времен, прозвища.

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