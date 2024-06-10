Покемон, Клюшка и Тигренок: как называется ваше авто на машинном сленге

Забавные прозвища для автомобилей — это не просто дань моде, а способ выразить свою любовь и привязанность к четырехколесному другу

Многие автовладельцы с теплотой и юмором относятся к своим железным коням, придумывая для них забавные прозвища. Согласно опросам, почти 40% водителей дают имена своим автомобилям.

Эта традиция не только отражает индивидуальность владельца, но и помогает ему ближе сродниться со своим четырехколесным другом. Наиболее распространенными являются уменьшительно-ласкательные формы от названия марки или модели машины,

Так, например, машины часто называют "Ласточка", "Авдотья" (Audi), "Боря" (VW Bora). Нередко прозвища отражают сходство автомобиля с животным по внешнему виду, скорости или назначению. Так, компактные городские машины могут называться Хомяк или Мышка, а внедорожники — Крокодил, Бегемот или Рабочая лошадь.

Прозвища, связанные с названием марки/модели

На просторах интернета можно найти целые списки прозвищ, соответствующих конкретным маркам и моделям:

BMW M3 — "Матрешка"

Mercedes G500 — "Гелик", "Кирпич"

Volkswagen Tuareg — "Табурет", "Творог"

Chery QQ — "Кукушка"

Kia Rio — "Кира"

Skoda Felicia — "Филя"

Renault CLIO – "Клюшка"

Прозвища, отражающие внешний вид

Audi TT — "Титька"

Mercedes G500 — "Малевич", "Кирпич"

ВАЗ-1111 Ока — "Бешеная табуретка"

Оригинальные прозвища

"Барбос" (для Brabus)

"Омлет" (для Chery Amulet)

"Покемон" (для Chery Kimo)

"Тигренок" (для Chery Tiggo)

"Пыжик", "Львенок", "Пижон", "Пыж" (для PEUGEOT)

Некоторые автолюбители проявляют недюжинную фантазию, давая своим машинам весьма оригинальные клички вроде "Малевич", "Барбос" или "Омлет". Ведь каждый автомобиль, как и человек, заслуживает собственного имени, отражающего его характер и особенности.

Забавные прозвища для автомобилей – это не просто дань моде, а способ выразить свою любовь и привязанность к четырехколесному другу. Они делают процесс вождения более личным и эмоциональным.

Ранее "Телеграф" писал, как шутливо и не очень называли водителей в СССР. Их называли не только шоферами, а иногда придумывали очень смешные и пронизанные тонким юмором, в стиле тех времен, прозвища.