Покемон, Клюшка и Тигренок: как называется ваше авто на машинном сленге
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Забавные прозвища для автомобилей — это не просто дань моде, а способ выразить свою любовь и привязанность к четырехколесному другу
Многие автовладельцы с теплотой и юмором относятся к своим железным коням, придумывая для них забавные прозвища. Согласно опросам, почти 40% водителей дают имена своим автомобилям.
Эта традиция не только отражает индивидуальность владельца, но и помогает ему ближе сродниться со своим четырехколесным другом. Наиболее распространенными являются уменьшительно-ласкательные формы от названия марки или модели машины,
Так, например, машины часто называют "Ласточка", "Авдотья" (Audi), "Боря" (VW Bora). Нередко прозвища отражают сходство автомобиля с животным по внешнему виду, скорости или назначению. Так, компактные городские машины могут называться Хомяк или Мышка, а внедорожники — Крокодил, Бегемот или Рабочая лошадь.
Прозвища, связанные с названием марки/модели
На просторах интернета можно найти целые списки прозвищ, соответствующих конкретным маркам и моделям:
- BMW M3 — "Матрешка"
- Mercedes G500 — "Гелик", "Кирпич"
- Volkswagen Tuareg — "Табурет", "Творог"
- Chery QQ — "Кукушка"
- Kia Rio — "Кира"
- Skoda Felicia — "Филя"
- Renault CLIO – "Клюшка"
Прозвища, отражающие внешний вид
- Audi TT — "Титька"
- Mercedes G500 — "Малевич", "Кирпич"
- ВАЗ-1111 Ока — "Бешеная табуретка"
Оригинальные прозвища
- "Барбос" (для Brabus)
- "Омлет" (для Chery Amulet)
- "Покемон" (для Chery Kimo)
- "Тигренок" (для Chery Tiggo)
- "Пыжик", "Львенок", "Пижон", "Пыж" (для PEUGEOT)
Некоторые автолюбители проявляют недюжинную фантазию, давая своим машинам весьма оригинальные клички вроде "Малевич", "Барбос" или "Омлет". Ведь каждый автомобиль, как и человек, заслуживает собственного имени, отражающего его характер и особенности.
Забавные прозвища для автомобилей – это не просто дань моде, а способ выразить свою любовь и привязанность к четырехколесному другу. Они делают процесс вождения более личным и эмоциональным.
Ранее "Телеграф" писал, как шутливо и не очень называли водителей в СССР. Их называли не только шоферами, а иногда придумывали очень смешные и пронизанные тонким юмором, в стиле тех времен, прозвища.