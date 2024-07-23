Жодних "Настен" та "Настюх": як правильно ласкаво звернеться до Анастасії українською

Ці правила точно потрібно знати

Незважаючи на те, що все більше українців намагаються в побуті говорити українською мовою, все ж таки зустрічаються помилки. Дуже часто люди не знають, як правильно звертатися до Настей українською мовою.

Також часто багато хто робить помилки, звертаючись до Анастасії українською. "Телеграф" розбирався у цьому питанні.

Варто зазначити, що грецькою мовою ім’я Анастасія означає "повернена до життя". Це жіноча форма імені Анастас, що перекладається як "неділя".

Це досить популярне ім’я. На сайті "Рідні" вказано, що його носить 182 554 особи.

Часто до Анастасій звертаються "Настена" або "Настюха", проте мало хто знає, що це росіянізм. Насправді найбільш поширеними короткими іменами є Настя, Ася, Стася, Ная, Настася, Насточка, Настуня, Настя, Настя, Настя. Рідше їх називають наступними варіантами: Настюля, Настула, Настюра, Настя, Настя, Стася.

Раніше ми розповідали, як правильно звертатися до дівчат та жінок з ім’ям Дарина. Також "Телеграф" писав, як правильно звернутися українською мовою до Тани, Лізи, Олени, Світлани. Виявляється, ці імена можна українізувати.