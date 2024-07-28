"Олесю" чи "Олесе"? Як правильно звертатися українською мовою до людини з таким ім’ям

Леся – це скорочене від Лариса, Олександра

В українській мові нерідко роблять помилку, коли звертаються до тієї чи іншої людини. І тут головне — правильно вибрати закінчення. Наприклад, "ОлесЮ чи Олесе" — тут є лише один правильний варіант.

Про це розповідає заслужений учитель України, співавтор підручників з української мови та літератури Олеся Калініч. У власному блозі вона відповіла на це запитання та пояснила правила.

"Кілька жіночих особових імен на -я, які донедавна були скороченими пестливими формами повних імен, стали в українському вжитку документальними, офіційними. Це — Леся (скорочене від Лариса, Олександра), Олеся (скорочене від Олександра), Орися (скорочене від Ірина, Ореста).

У звертаннях до жінок із цими іменами спостерігаємо непослідовність у використанні закінчення кличного відмінка. Одні вживають їх із закінченням -е (Лесе, Олесе, Орисе), бо вони мають форму іменників жіночого роду м’якої групи першої відміни, інші — із закінченням -ю (Лесю, Олесю, Орисю), тому що ці іменники виражають пестливе значення" — пояснила Калинич.

Вона додала, що в українській мові при використанні імені Леся необхідно говорити тільки так: "Лесю".

"Дівчаток кличмо Лесю, Олесю, Орисю, до жінок звертаймося Лесю Вікторівно, Олесю Григорівно, Орисю Олександрівно або пані Лесю, пані Олесю, пані Орисю", — пояснила вчителька.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно українською вимовляти по батькові дочки Валерія.