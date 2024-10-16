Забудьте о "лавках": как правильно называть разные магазины на украинском
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Какие чисто украинские синонимы можно использовать вместо модного, но некорректного слова
В последнее время в Украине наблюдается тенденция к использованию слова "скамейка" для названий различных магазинов. Однако правильно ли это с точки зрения украинского языка?
"Телеграф" расставил точки над "і" в этом вопросе. Так что вспомним аутентичные украинские названия для разных видов торговых заведений.
Проблема с "лавками"
Слово "лавка" стало модным среди владельцев магазинов, стремящихся выделиться на фоне конкурентов. Мы видим "книжкові лавки", "еко-лавки", "церковні лавки" и даже "винні лавки". Однако языковеды, в частности Александр Пономарев, предостерегают от такого употребления.
Как отмечает портал "Мова — ДНК нации", в украинском языке слово "лавка" прежде всего означает место для сидения. Использование его в значении "помещение для торговли" некорректно и может привести к путанице.
Аутентичные украинские названия
Вместо "лавки" лучше использовать такие слова:
- крамниця,
- магазин,
- крамарня.
Хотя эти слова тоже заимствования, они давно вошли в украинский язык и стали его неотделимой частью.
Специализированные названия магазинов
Использование аутентичных украинских названий для магазинов не только обогащает наш язык, но и помогает сохранить его уникальность. Это также позволяет избежать неуместных заимствований и калькирования из других языков. Есть интересные названия для специализированных торговых заведений:
- Бакалійна крамниця, бакалійний магазин,
- Винова крамниця,
- Галантерейна крамниця,
- Книгарня (вместно "книжкова лавка"),
- Ковбасня,
- М'ясна крамниця, м'ясарня, різниця,
- Крамниця з городиною, крамниця городини, овочева крамниця,
- Споживча крамниця,
- Цукерня (где продают сладости),
- Квітникарня (цветочный магазин).
Вместо того чтобы бездумно копировать модные тенденции, стоит обратиться в богатую сокровищницу украинского языка. В следующий раз, когда вы захотите назвать свой магазин "лавкой", вспомните о "крамницю" или "крамарню".
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