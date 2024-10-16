Забудьте о "лавках": как правильно называть разные магазины на украинском

Какие чисто украинские синонимы можно использовать вместо модного, но некорректного слова

В последнее время в Украине наблюдается тенденция к использованию слова "скамейка" для названий различных магазинов. Однако правильно ли это с точки зрения украинского языка?

"Телеграф" расставил точки над "і" в этом вопросе. Так что вспомним аутентичные украинские названия для разных видов торговых заведений.

Проблема с "лавками"

Слово "лавка" стало модным среди владельцев магазинов, стремящихся выделиться на фоне конкурентов. Мы видим "книжкові лавки", "еко-лавки", "церковні лавки" и даже "винні лавки". Однако языковеды, в частности Александр Пономарев, предостерегают от такого употребления.

Как отмечает портал "Мова — ДНК нации", в украинском языке слово "лавка" прежде всего означает место для сидения. Использование его в значении "помещение для торговли" некорректно и может привести к путанице.

Аутентичные украинские названия

Вместо "лавки" лучше использовать такие слова:

крамниця,

магазин,

крамарня.

Хотя эти слова тоже заимствования, они давно вошли в украинский язык и стали его неотделимой частью.

Специализированные названия магазинов

Использование аутентичных украинских названий для магазинов не только обогащает наш язык, но и помогает сохранить его уникальность. Это также позволяет избежать неуместных заимствований и калькирования из других языков. Есть интересные названия для специализированных торговых заведений:

Бакалійна крамниця, бакалійний магазин, Винова крамниця, Галантерейна крамниця, Книгарня (вместно "книжкова лавка"), Ковбасня, М'ясна крамниця, м'ясарня, різниця, Крамниця з городиною, крамниця городини, овочева крамниця, Споживча крамниця, Цукерня (где продают сладости), Квітникарня (цветочный магазин).

Вместо того чтобы бездумно копировать модные тенденции, стоит обратиться в богатую сокровищницу украинского языка. В следующий раз, когда вы захотите назвать свой магазин "лавкой", вспомните о "крамницю" или "крамарню".

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