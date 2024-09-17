Без "извиняюсь": как на украинском правильно попросить прощения

Существует примерно 5 форм извинений на украинском

В украинском языке существует много слов, которые могут заменить кальку с русского и помочь построить грамотную речь. Однако некоторые до сих пор не знают, как правильно говорить "Я вибачаюсь" или "Я вибачаюся".

"Телеграф" расскажет вам, как правильно извиняться на украинском, чтобы не было стыдно еще больше.

В русском языке извинения выражены одним словом "извиняюсь", однако в нашем языке существует несколько вариантов: от даруйте до перепрошую. Но даже слово извиняюсь в народе имеет две формы — "вибачаюсь" и "вибачаюся". Заметим, что правильным будет первый вариант, ведь суффикс -ся указывается на то, что вы извиняетесь перед собой.

Как извиняться на украинском правильно?

Пробачте – это обобщенный вариант извиниться. Он употребляется в формальных и неформальных ситуациях.

– это обобщенный вариант извиниться. Он употребляется в формальных и неформальных ситуациях. Вибач – это более неформальный вариант, используемый между друзьями или родственниками.

– это более неформальный вариант, используемый между друзьями или родственниками. Перепрошую – это выражение, которое используется, когда вы хотите привлечь чье-то внимание или когда вы случайно беспокоите кого-то.

– это выражение, которое используется, когда вы хотите привлечь чье-то внимание или когда вы случайно беспокоите кого-то. Даруйте – это старомодное выражение, которое используется в очень формальных ситуациях или когда вы хотите показать особое уважение.

– это старомодное выражение, которое используется в очень формальных ситуациях или когда вы хотите показать особое уважение. Вибачте за незручності – это выражение, которое используется, когда вы хотите просить прощения за что-то, что могло привести к неудобствам для другого лица.

Еще одним неформальным вариантом, который сейчас приобретает популярность, становятся слова "Мені шкода". Ведь в английском именно так извиняются – "I am sorry".

Заметим, что выбор формы извинений зависит от контекста и отношений людей. Надо учитывать и ситуацию, в которой хотите извиниться, и окружение.

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