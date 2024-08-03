Как на украинском можно назвать мать, потерявшую ребенка? Предлагают ряд вариантов

Ее можно назвать по-разному

В условиях войны России против Украины многие несут тяжелые утраты. На фронте погибает много воинов.

Для ребенка, который лишен родителей, есть специальный термин — его называют сиротой. Однако как назвать маму, которая потеряла своего ребенка? Поскольку в сети поднимался этот вопрос, "Телеграф" решил разобраться, как же называть мам, которые лишились своих детей.

Мы уже упоминали, что чаще всего словом "сирота" часто называют несовершеннолетнего ребенка, который растет без родителей. Однако в переносном смысле так можно сказать о каждом человеке, который понес тяжелую потерю. Портал украинского языка и культуры "Словник.UA" дает несколько определений слову сирота:

это ребенок, подросток, потерявший отца и мать или одного из них;

также так называют человека, который остался без родных, близких; одинокий человек.

Мам, оставшихся без детей, также можно назвать "скорботными". Это глубоко переживающий, страдающий от чего-либо; печальный, грустный, проникнутый скорбью, тоской человек.

В украинском языке утратившую ребенка мать можно назвать "згорьованою". Означает оно испытавший много горя, страданий, например: Все меркло порівняно з матір'ю, згорьованою, змарнілою, наймилішою, найкращою за всіх… (Гончар, Таврія, 1952, 19).

Многие предлагают называть женщину, которая лишилась ребенка, и дальше матерью. Иногда встречается слово "причинна" — однако это слово ранее было синонимом к слову "сумасшедший".

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