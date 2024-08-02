Пережиток СССР или знак уважения? Украинцы спорят, как правильно обращаться к учителям
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Все зависит от учебного заведения
В сети между некоторыми пользователями развернулся спор, как правильно называть школьных учителей. Некоторые уверены, что правильно к ним обращаться по имени и отчеству, другие же предлагают обращаться к ним "пани" или пан".
Пост был опубликован одним из пользователей. В нем поднимается вопрос, как обращаются в учебных заведениях к учителям.
"Мне это Лариса Васильевна или Игорь Петрович какое-то допотопное совковое кино, и когда "надо", принято ли, то словно щипцами свой язык достаю, чтобы произнести это обращение", — идет речь в сообщении.
В комментариях мнения разделились. Некоторым обращение по имени и отчеству нравится и отмечают, что именно так обращались к киевским князьям.
Другим же не нравится подобное. Они считают обращение по имени и отчеству пережитком СССР и апеллируют к литературным авторам и их героям.
Также есть небольшое количество людей, которым все равно на обращение. Им нравится, когда их зовут и по отчеству, и "пан" или "пани".
Как правильно обращаться к учителю
Традиционно к учителю и преподавателю обращаются на "вы" и по имени и отчеству. Однако современная старшая школа несколько адаптирует формат. Ученик или студент может обращаться на "вы", но для уважения может добавлять "пан" или "пани, убирая отчество.
В "Освіторії" советуют обращаться так, как это заведено в конкретной школе: это может быть обращение по отчеству или "пани Мария", "пан Андрей". Однако не стоит обращаться к учителям "тетя" или "дядя".
Отметим, что обращаться к учителю стоит по имени и отчеству в звательном падеже. Если же обращение состоит из существительного и фамилии — фамилия всегда имеет форму именительного падежа: "пане Ковальчук".
Как обращаются к учителям в разных странах мирах
В Германии преподавателя называют исключительно "вы".
В Италии говорят торжественно и с уважением "маэстро".
В Японии учителя зовут "сенсей". Так же обращаются к врачам и людям, старшим, значимым в обществе.
А вот в Нидерландах в учебных заведениях очень дружеские отношения. Ученик может даже обнять наставника и воспринимает его скорее как старшего брата или сестру, обращается на "ты", без дополнительных регалий.
В Турции говорят: "моя учительница" или "мой учитель". А вот на имя обращаться к педагогу в школе не принято
В Польше обращения учащихся к учителям обязательно начинаются словами proszę pani/pana. К преподавателям со званием доктора студенты должны обращаться "пан доктор наук" или "пани доктор наук".
В стране Израиль ученик может даже и не знать, как зовут его учителя. Там допустимо обращаться "учительница математики", "учитель биологии".
Во Франции учитель не обидится, если услышит от ученика обращение на "ты", но все же чаще — на "вы". Дети обращаются к учителям "мадам" и "месье".
В США все зависит от штата. Например, в Сан-Франциско ученик может назвать учителя по имени, а вот уже в Нью-Йорке – исключительно "мистер" или "мисс"/"миссис" с добавлением фамилии преподавателя.
Ранее мы рассказывали, как правильно на украинском обращаться к незнакомцу. Также мы писали, почему в СССР ко всем обращались "Товарищ" или "Гражданин".