Пережиток СССР или знак уважения? Украинцы спорят, как правильно обращаться к учителям

Все зависит от учебного заведения

В сети между некоторыми пользователями развернулся спор, как правильно называть школьных учителей. Некоторые уверены, что правильно к ним обращаться по имени и отчеству, другие же предлагают обращаться к ним "пани" или пан".

Пост был опубликован одним из пользователей. В нем поднимается вопрос, как обращаются в учебных заведениях к учителям.

"Мне это Лариса Васильевна или Игорь Петрович какое-то допотопное совковое кино, и когда "надо", принято ли, то словно щипцами свой язык достаю, чтобы произнести это обращение", — идет речь в сообщении.

В комментариях мнения разделились. Некоторым обращение по имени и отчеству нравится и отмечают, что именно так обращались к киевским князьям.

Другим же не нравится подобное. Они считают обращение по имени и отчеству пережитком СССР и апеллируют к литературным авторам и их героям.

Также есть небольшое количество людей, которым все равно на обращение. Им нравится, когда их зовут и по отчеству, и "пан" или "пани".

Как правильно обращаться к учителю

Традиционно к учителю и преподавателю обращаются на "вы" и по имени и отчеству. Однако современная старшая школа несколько адаптирует формат. Ученик или студент может обращаться на "вы", но для уважения может добавлять "пан" или "пани, убирая отчество.

В "Освіторії" советуют обращаться так, как это заведено в конкретной школе: это может быть обращение по отчеству или "пани Мария", "пан Андрей". Однако не стоит обращаться к учителям "тетя" или "дядя".

Отметим, что обращаться к учителю стоит по имени и отчеству в звательном падеже. Если же обращение состоит из существительного и фамилии — фамилия всегда имеет форму именительного падежа: "пане Ковальчук".

Как обращаются к учителям в разных странах мирах

В Германии преподавателя называют исключительно "вы".

В Италии говорят торжественно и с уважением "маэстро".

В Японии учителя зовут "сенсей". Так же обращаются к врачам и людям, старшим, значимым в обществе.

А вот в Нидерландах в учебных заведениях очень дружеские отношения. Ученик может даже обнять наставника и воспринимает его скорее как старшего брата или сестру, обращается на "ты", без дополнительных регалий.

В Турции говорят: "моя учительница" или "мой учитель". А вот на имя обращаться к педагогу в школе не принято

В Польше обращения учащихся к учителям обязательно начинаются словами proszę pani/pana. К преподавателям со званием доктора студенты должны обращаться "пан доктор наук" или "пани доктор наук".

В стране Израиль ученик может даже и не знать, как зовут его учителя. Там допустимо обращаться "учительница математики", "учитель биологии".

Во Франции учитель не обидится, если услышит от ученика обращение на "ты", но все же чаще — на "вы". Дети обращаются к учителям "мадам" и "месье".

В США все зависит от штата. Например, в Сан-Франциско ученик может назвать учителя по имени, а вот уже в Нью-Йорке – исключительно "мистер" или "мисс"/"миссис" с добавлением фамилии преподавателя.

Ранее мы рассказывали, как правильно на украинском обращаться к незнакомцу. Также мы писали, почему в СССР ко всем обращались "Товарищ" или "Гражданин".