Про "Альону" и "Лєну" нужно забыть? Украинцы бурно спорят, как правильно называть это имя

Это очень популярное в Украине имя

Многие сейчас стараются переходить на украинский язык. Однако при этом некоторые сталкиваются с проблемами в произношении или написании имен.

Часто споры возникают по поводу имени "Алена". Очень многие ломают голову, как правильно обращаться к женщине с этим именем, апеллируя к тому, что имя не переводятся. Другие же говорят, что имя нужно переводить. "Телеграф" решил разобраться в этом вопросе.

Отметим, что Алена — это вариант имени Елена. По данным портала "Рідні" в Украине имя "Алена" является очень популярным. Его носит 75 865 тысяч женщин. С именем Елена в Украине 1 058 576 человек.

Как правильно употреблять "Алена" на украинском, пояснил доктор филологических наук, профессор Александр Пономарев. Он отметил, что древнегреческое имя Елена пришло с принятием христианства и приспособлено к фонетико-морфологическим законам каждого языка.

Пономарев отметил, что все выдающиеся украинки были именно "Оленами" — Олена Пчилка, Олена Теліга. Имя Алена является следствием денационализации.

"Сейчас в документах иногда записывают не "Христина", а "Крістіна", не "Микита", а "Нікіта", не "Олена", а "Альона". Дорогие родители, это ваше право, но более распространен в нашей стране и, как по мне, правильный подход, когда имя записывают согласно украинской правописной традиции, а в жизни называют той формой, которая больше нравится", – добавляет украинский учитель и языковед Александр Авраменко.

Если же говорить о сокращенных формах имени, то стоит забыть о "Лєне" — правильно употреблять "Лена". К "Олене" также можно ласково обратиться:

Оленка;

Оленочка,

Оленонька,

Ленуся,

Оленця;

Лена,

Ленонька,

Леночка.

Отметим, что к Президенту Украины даже обращались с петицией о написании имени "Альона". Однако она не набрала нужное количество голосов.

Ранее мы рассказывали, как правильно обращаться к Олесе. Также "Телеграф" писал, как правильно обращаться к Дмитрию на украинском.