Никаких "інвалідів", "аутистів" и глухих: как правильно называть их на украинском

Этот вопрос закреплен законодательно еще в 2018 году

Многие в Украине сейчас переходят на украинский язык. Очень важно правильно употреблять слова и забыть о русизмах.

"Телеграф" разбирается, как корректно говорить о людях с инвалидностью. Самое главное — необходимо забыть слово "інвалід".

Отметим, что "інвалід" — устаревший советский термин с негативным контекстом. В 2018 году Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения термина "людина з інвалідністю" и производных от него" этот термин убрали из законодательства Украины и заменили на словосочетание "людина з інвалідністю". Это выражение подчеркивает, что на первом месте перед вами человек, а не инвалидность.

По этой причине правильно говорить "людина/дитина з…": например, "дитина з ДЦП" (не децепешник), "дитина з розладами аутистичного спектру" (не аутист), "дитина з епілепсією" (не епілептик).

Также не стоит употреблять фразу "особливі потреби". Лестница с пандусом – это не особенные потребности. Она пригодится не только тем, кто передвигается на коляске, но и мамам с младенцами, бабушкам с сумками или пассажирам с чемоданами или человеку с переломом ноги.

А вот термин "особливі освітні потреби" приемлем. Он применяется не только к детям с инвалидностью, но и, например, к эмигрантам, пока не хорошо знающим язык, или к детям, пострадавшим в результате боевых действий и временно нуждающихся в психологической помощи и поддержке в обучении.

Также стоит меньше употреблять выражения "страждає на…" — это предполагает, что этому человеку постоянно плохо, больно и безнадежно. Так же не стоит говорить, что кто-то "прикутий до візка" — коляска помогает передвигаться, а не приковывает.

Сейчас существуют различные общества слепых и глухих (УТОС и УТОГ соответственно). Однако слова "глухий" и "сліпий" все равно могут иметь отрицательную окраску. Поэтому лучше употреблять "людина, яка не чує" или "людина з порушеннями слуху/зору", "незрячий".

Ранее "Телеграф" писал, как правильно выразить благодарность на украинском. Также мы рассказывали, как на украинском обращаться к незнакомцу.