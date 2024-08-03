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Як українською можна назвати матір, яка втратила дитину? Пропонують низку варіантів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
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Автор
Сумна жінка Новина оновлена 03 серпня 2024, 14:25
Сумна жінка. Фото Depositphotos

Її можна назвати по-різному

В умовах війни Росії проти України багато хто зазнає важких втрат. На фронті гине багато воїнів.

Для дитини, яка позбавлена батьків, є спеціальний термін — її називають сиротою. Однак як назвати маму, яка втратила свою дитину? Оскільки в мережі порушувалося це питання, "Телеграф" вирішив розібратися, як називати мам, які втратили своїх дітей.

Ми вже згадували, що найчастіше словом "сирота" часто називають неповнолітню дитину, яка росте без батьків. Однак у переносному сенсі так можна сказати про кожну людину, яка зазнала важкої втрати. Портал української мови та культури "Словник.UA" дає кілька визначень слову сирота:

  • це дитина, підліток, який втратив батька та матір чи одного з них;
  • також так називають людину, яка залишилася без рідних, близьких; самотня людина.
Фото: Телеграф

Мам, які залишилися без дітей, також можна назвати "скорботними". Це людина, що глибоко переживає, страждає від чогось; печальна, сумна, пройнята скорботою, тугою людина.

Фото: Телеграф

В українській мові матері, яка втратила дитину, можна назвати "згорьованою". Означає воно тих, хто пережив багато горя, страждань, наприклад: "Все меркло порівняно з матір’ю, згорьованою, змарнілою, наймилішою, найкращою за всіх… (Гончар, Таврія, 1952, 19)".

Багато хто пропонує називати жінку, яка втратила дитину, і далі матір’ю. Іноді зустрічається слово "причинна" — проте це слово раніше було синонімом до слова "божевільний".

Раніше ми розповідали, як правильно висловити подяку українською мовою. Також "Телеграф" писав, як українською правильно попросити вибачення.

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#Українська мова #Правила #Правопис