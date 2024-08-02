Оставьте "мучноє" и "жаркоє" россиянам: как это правильно называется на украинском
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Нередко путаем русские слова с украинскими
Ряд исторических факторов привели к тому, что украинский язык изобилует заимствованиями из русского языка. Россиянизмы превращают наш родной язык в суржик и с этим следует бороться.
Филолог Мария Словолюб записала коротенькое видео, в котором быстренько прошлась по часто путающим с русскими словам. Ролик выложила в своем TikTok.
Список слов, часто употребляемых неправильно:
- не "мучне", а "борошняні вироби"
- не "творог", а "сир"
- не "блінчики", а "млинці", также есть диалектная форма: "налисники"
- не "пірожиноє", а "тістечко"
- не "глоток", а "ковток", например, "ковток води"
- не "сєльодка", а "осередець"
- не "жаркоє", а "печеня", например "печеня по-гуцульськи", что означает "м’ясо запечене за гуцульським рецептом"
- не "морковний сік", а "морквяний сік"
- не "сладкоєжка", а "ласунка" или "ласун"
- не "вкусняшка", а "смаколик"
- не "салфєтка", а "серветка"
- не "пріятного апетиту", а "смачного"
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно на украинском обращаться к незнакомцу. Никаких "мужик" и "мужчина".