Укр

Оставьте "мучноє" и "жаркоє" россиянам: как это правильно называется на украинском

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
Дата публикации
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Автор
Коллаж "Телеграф" Новость обновлена 02 августа 2024, 22:16

Нередко путаем русские слова с украинскими

Ряд исторических факторов привели к тому, что украинский язык изобилует заимствованиями из русского языка. Россиянизмы превращают наш родной язык в суржик и с этим следует бороться.

Филолог Мария Словолюб записала коротенькое видео, в котором быстренько прошлась по часто путающим с русскими словам. Ролик выложила в своем TikTok.

Список слов, часто употребляемых неправильно:

  • не "мучне", а "борошняні вироби"
  • не "творог", а "сир"
  • не "блінчики", а "млинці", также есть диалектная форма: "налисники"
  • не "пірожиноє", а "тістечко"
  • не "глоток", а "ковток", например, "ковток води"
  • не "сєльодка", а "осередець"
  • не "жаркоє", а "печеня", например "печеня по-гуцульськи", что означает "м’ясо запечене за гуцульським рецептом"
  • не "морковний сік", а "морквяний сік"
  • не "сладкоєжка", а "ласунка" или "ласун"
  • не "вкусняшка", а "смаколик"
  • не "салфєтка", а "серветка"
  • не "пріятного апетиту", а "смачного"

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно на украинском обращаться к незнакомцу. Никаких "мужик" и "мужчина".

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#Украинский язык #Правила #Говорим на украинском