Оставьте "мучноє" и "жаркоє" россиянам: как это правильно называется на украинском

Нередко путаем русские слова с украинскими

Ряд исторических факторов привели к тому, что украинский язык изобилует заимствованиями из русского языка. Россиянизмы превращают наш родной язык в суржик и с этим следует бороться.

Филолог Мария Словолюб записала коротенькое видео, в котором быстренько прошлась по часто путающим с русскими словам. Ролик выложила в своем TikTok.

Список слов, часто употребляемых неправильно:

не "мучне", а "борошняні вироби"

не "творог", а "сир"

не "блінчики", а "млинці", также есть диалектная форма: "налисники"

не "пірожиноє", а "тістечко"

не "глоток", а "ковток", например, "ковток води"

не "сєльодка", а "осередець"

не "жаркоє", а "печеня", например "печеня по-гуцульськи", что означает "м’ясо запечене за гуцульським рецептом"

не "морковний сік", а "морквяний сік"

не "сладкоєжка", а "ласунка" или "ласун"

не "вкусняшка", а "смаколик"

не "салфєтка", а "серветка"

не "пріятного апетиту", а "смачного"

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно на украинском обращаться к незнакомцу. Никаких "мужик" и "мужчина".