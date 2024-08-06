Звучат, как бренды известных авто: названы две необычные украинские фамилии

Всего есть два таких родовых имени

Среди большого количества самых разнообразных украинских фамилий есть те, которые связаны с марками машин. Носителей таких родовых имен в нашей стране не так уж и много.

Об этом рассказал профессор, доктор географических наук и академик Национальной академии наук Петр Алексеевич Масляк. По его словам, одним из примеров является фамилия Шкода.

"Я знаю одного киевлянина, у которого фамилия Шкода. И он ездит на машине Шкода. Специально под свою фамилию он купил такую машину. И теперь, когда его останавливает полиция, она просто в ступоре — машина Шкода, человек — Шкода", — комментирует академик.

Данная фамилия в Украине насчитывает более 1900 носителей.

Также в Украине проживают люди с фамилией Хонда. Это родовое имя идет из Японии, где есть известная марка автомобиля Honda. В стране есть только 87 человек с этой фамилией.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии в Украине давали людям, которые любили вкусно покушать. В список этих родовых имен также входит фамилии Борщ. Ее присваивали, если человеку очень нравилось это блюдо и среди всех он отдавал предпочтение именно ему.