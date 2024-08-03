Укр

"Сюньо" и даже "Сюник": вы ни за что не догадаетесь, кого так называют на украинском

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Украинский мужчина Новость обновлена 03 августа 2024, 12:09
Украинский мужчина. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Вариантов имени очень много

Переходя на украинский язык, у многих возникают проблемы с некоторыми словами. Это же касается и имен — часто украинцы не знают, как сокращенно обращаться к людям.

В частности в сети возник спор, как сокращенно обращаться к человеку по имени Семен. "Телеграф" разбирался, что значит это имя, сколько людей его носит и как же ласково назвать Семена.

Отметим, что у имени Семен древнееврейское происхождение. Происходит оно от корня "шаман" — слышать и означает "услышанный (Богом)". Имя стало популярным после принятия христианства.

Имя популярно на Украине. В соответствии с данными портала "Рідні" его носят 12 838 человек.

Фото: Телеграф

Самым популярным сокращенным вариантом имени является Семко. Однако не только так можно назвать мужчину. Также разговорными и уменьшительными формами имени являются:

  • Семенко;
  • Семеночка;
  • Семенчик;
  • Сенько;
  • Сеня;
  • Сень;
  • Сеньо.

В сети также предлагают следующие варианты:

  • Семик;
  • Сенечка;
  • Семенко;
  • Сенько;
  • Сеньо;
  • Сюньо;
  • Сюник;
  • Стефко.
Фото: Телеграф
Фото: Телеграф
Фото: Телеграф

"Телеграф" часто пишет о том, как правильно обращаться по имени на украинском языке. Например, мы рассказывали, как правильно обращаться на украинском языке к Олегу или к мужчине по имени Александр.

Теги:
#Украинский язык #Правописание