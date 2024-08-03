"Сюньо" и даже "Сюник": вы ни за что не догадаетесь, кого так называют на украинском

Вариантов имени очень много

Переходя на украинский язык, у многих возникают проблемы с некоторыми словами. Это же касается и имен — часто украинцы не знают, как сокращенно обращаться к людям.

В частности в сети возник спор, как сокращенно обращаться к человеку по имени Семен. "Телеграф" разбирался, что значит это имя, сколько людей его носит и как же ласково назвать Семена.

Отметим, что у имени Семен древнееврейское происхождение. Происходит оно от корня "шаман" — слышать и означает "услышанный (Богом)". Имя стало популярным после принятия христианства.

Имя популярно на Украине. В соответствии с данными портала "Рідні" его носят 12 838 человек.

Самым популярным сокращенным вариантом имени является Семко. Однако не только так можно назвать мужчину. Также разговорными и уменьшительными формами имени являются:

Семенко;

Семеночка;

Семенчик;

Сенько;

Сеня;

Сень;

Сеньо.

В сети также предлагают следующие варианты:

Семик;

Сенечка;

Семенко;

Сенько;

Сеньо;

Сюньо;

Сюник;

Стефко.

"Телеграф" часто пишет о том, как правильно обращаться по имени на украинском языке. Например, мы рассказывали, как правильно обращаться на украинском языке к Олегу или к мужчине по имени Александр.