У нас "спокойной ночи" не желают: как правильно сделать это на украинском

С этим пожеланием возникает сразу несколько трудностей

Украинцы в последнее время все чаще переходят на родной язык. Однако иногда с некоторыми его особенностями у ряда граждан могут возникать проблемы.

Одной из таких распространенных проблем является пожелание "спокойной ночи". "Телеграф" рассказывает, как сделать это правильно на украинском.

С этим пожеланием есть сразу несколько проблем:

Во-первых, в украинском языке не говорят "спокойной ночи". Правильно такое пожелание будет звучать следующим образом — "На добраніч!".

Вторая ошибка проявляется во время написания этого пожелания. Следует запомнить, что правильно его писать раздельно, а не "Надобраніч" или "На-добраніч".

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