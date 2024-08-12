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Забудьте об этом слове: как правильно сказать на украинском "творог"

Автор
Виктория Козар Виктория Козар
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Слово "творог" следует прекратить говорить
Слово "творог" следует прекратить говорить. Фото Canva

Избавляйтесь от русских калек

Когда мы общаемся на украинском, можем даже не подозревать, что употребляем слова, которых вообще не существует в нашем языке. Они являются кальками из русского языка. Важно избавляться от таких конструкций в своей речи.

Часто люди говорят слово "творог", когда говорят о рассыпчатом и мягком сыре. На самом деле, такого слова не существует в украинском языке, как объяснил известный языковед Александр Авраменко.

Как заменить слово "творог"

Вместо распространенного слова "творог", которое неправильное, говорите "сыр" или "мягкий сыр". К примеру, не творожный пирог, а сырный пирог, не вареники с творогом, а вареники с сыром. В то же время творог — это слово, происходящее из русского языка.

Поэтому его не стоит использовать в своей речи, если хотите говорить правильно.

В то же время продукт в виде твердой массы, который мы нарезаем на бутерброды, также называют сыром. Чтобы было проще отличать, можно говорить "твердый сыр".

Также языковед Александр Авраменко посоветовал не называть молочные продукты — "молочкой". Но есть хорошая альтернатива — слово "набил". Так что разговаривайте на чистом украинском и не используйте русские кальки.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно на украинском называть коровье мясо. "Говядина" не является корректной конструкцией для обозначения этого продукта.

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#Украинский язык #Правила #Творог