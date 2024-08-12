Забудьте об этом слове: как правильно сказать на украинском "творог"

Избавляйтесь от русских калек

Когда мы общаемся на украинском, можем даже не подозревать, что употребляем слова, которых вообще не существует в нашем языке. Они являются кальками из русского языка. Важно избавляться от таких конструкций в своей речи.

Часто люди говорят слово "творог", когда говорят о рассыпчатом и мягком сыре. На самом деле, такого слова не существует в украинском языке, как объяснил известный языковед Александр Авраменко.

Как заменить слово "творог"

Вместо распространенного слова "творог", которое неправильное, говорите "сыр" или "мягкий сыр". К примеру, не творожный пирог, а сырный пирог, не вареники с творогом, а вареники с сыром. В то же время творог — это слово, происходящее из русского языка.

Поэтому его не стоит использовать в своей речи, если хотите говорить правильно.

В то же время продукт в виде твердой массы, который мы нарезаем на бутерброды, также называют сыром. Чтобы было проще отличать, можно говорить "твердый сыр".

Также языковед Александр Авраменко посоветовал не называть молочные продукты — "молочкой". Но есть хорошая альтернатива — слово "набил". Так что разговаривайте на чистом украинском и не используйте русские кальки.

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