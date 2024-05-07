А у вашей дамы есть "кульчики"? Проверьте и узнайте, что означает это слово на украинском

Диалектизмы это не языковой "мусор"

Многие украинцы с самого начала войны переходят на родной язык. Впрочем, иногда с некоторыми его особенностями у ряда граждан могут возникать проблемы. Особенно, если речь заходит о диалектизмах. Бывает, что украинцы из разных регионов буквально не могут понять друг-друга. Однако все же это неотъемлемая часть украинского языка.

Об этом рассказал известный украинский языковед Александр Авраменко. Он отметил, что диалектизмы — это не языковой "мусор", как считают некоторые, и они не портят литературный язык. Наоборот эти слова придают местности определенного колорита.

Например, немногие знают, что на украинском означает слово "кульчик". А так в некоторых городах и селах Украины называют женские сережки.

"Не стыдитесь диалектизмов, особенно в бытовом общении. Но в деловом или научном стилях их следует все же избегать", — отметил он.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно говорить имена на украинском. Нужно знать, что в украинском языке отсутствуют мужские имена, такие как Миша, Дима, Вадик или Юра.

Также мы сообщали о том, как на украинском правильно называть жителей разных городов.